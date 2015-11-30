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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 17:47 BJT

《全球汇市》欧洲央行扩大刺激举措的前景令欧元承压，人民币上涨

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0577 1.0590 -0.12 -12.57 1.2097

美元/日圆 123.07 122.82 0.20 3.02 119.68

欧元/日圆 130.17 130.13 0.03 -10.36 144.77

美元/瑞郎 1.0311 1.0303 0.08 3.72 0.9941

英镑/美元 1.5011 1.5035 -0.16 -3.61 1.5573

美元/加元 1.3387 1.3370 0.13 15.23 1.1618

澳元/美元 0.7200 0.7192 0.11 -11.85 0.8168

新西兰元/美元 0.6551 0.6530 0.32 -15.98 0.7797

欧元/瑞郎 1.0907 1.0903 0.04 -9.30 1.2026

欧元/英镑 0.7046 0.7044 0.03 -9.14 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2299 9.2506 -0.22 -1.90 9.4688

美元/挪威克朗 8.7021 8.7040 -0.02 16.46 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 于春红/汪红英/张明钧/张若琪 审校 白云/高琦/蔡美珍)

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