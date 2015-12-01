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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：12月1日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月1日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期5,742.20亿台币。    
    
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。
    ----------------------------------------------------------------
    (本提存期)
    **宽松因素：
    --央行存单到期 4,828亿台币
             12/02                2,351.50亿台币
             12/03                2,476.50亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素：   
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)  
     
    注：*表新增或更新。(完)      

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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