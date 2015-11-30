表格：10月中国外汇市场成交额略降，其中即期创四个月低点--外管局

路透北京11月30日 - 中国国家外汇管理局最新统计数据显示，2015 年10月，中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交9.66万亿元人民币（ 等值1.52万亿美元），与上月基本持平，其中即期市场成交额环比下降， 创四个月低点，而衍生品成交则环比上升。 2015年6月以来中国外汇市场交易概况月度数据一览： 以下是中国外汇市场（不含外币对市场）交易概况月度数据一览： 10月 9月 8月 7月 6月 当月总成交（万亿美元 1.52 1.56 2.07 1.68 1.3 ） 银行对客户（亿美元） 2,600 3,417 5,306 3,710 3,586 银行间市场（万亿美元 1.26 1.22 1.54 1.31 0.9379 ） 即期市场（亿美元） 5,882 7,890 10,900 6,980 5,484 衍生品市场（亿美元） 9,340 7,720 9,804 9,797 7,481 1-10月 累计成交（万亿美元） 14.19 注：以上数据均来自中国国家外汇管理局官方网站(www.safe.gov.cn)。 （完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)