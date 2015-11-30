表格：10月中国外汇市场成交额略降，其中即期创四个月低点--外管局

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透北京11月30日 - 中国国家外汇管理局最新统计数据显示，2015 年10月，中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交9.66万亿元人民币（ 等值1.52万亿美元），与上月基本持平，其中即期市场成交额环比下降， 创四个月低点，而衍生品成交则环比上升。 2015年6月以来中国外汇市场交易概况月度数据一览： 以下是中国外汇市场（不含外币对市场）交易概况月度数据一览： 10月 9月 8月 7月 6月 当月总成交（万亿美元 1.52 1.56 2.07 1.68 1.3 ） 银行对客户（亿美元） 2,600 3,417 5,306 3,710 3,586 银行间市场（万亿美元 1.26 1.22 1.54 1.31 0.9379 ） 即期市场（亿美元） 5,882 7,890 10,900 6,980 5,484 衍生品市场（亿美元） 9,340 7,720 9,804 9,797 7,481 1-10月 累计成交（万亿美元） 14.19 注：以上数据均来自中国国家外汇管理局官方网站(www.safe.gov.cn)。 （完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5