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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 17:55 BJT

表格：10月中国外汇市场成交额略降，其中即期创四个月低点--外管局

路透北京11月30日 - 中国国家外汇管理局最新统计数据显示，2015
年10月，中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交9.66万亿元人民币（
等值1.52万亿美元），与上月基本持平，其中即期市场成交额环比下降，
创四个月低点，而衍生品成交则环比上升。
        
    2015年6月以来中国外汇市场交易概况月度数据一览：
 以下是中国外汇市场（不含外币对市场）交易概况月度数据一览：
                        10月    9月     8月     7月     6月
 当月总成交（万亿美元     1.52    1.56    2.07    1.68     1.3
 ）                                                     
 银行对客户（亿美元）    2,600   3,417   5,306   3,710   3,586
 银行间市场（万亿美元     1.26    1.22    1.54    1.31  0.9379
 ）                                                     
 即期市场（亿美元）      5,882   7,890  10,900   6,980   5,484
 衍生品市场（亿美元）    9,340   7,720   9,804   9,797   7,481
                                                              
                        1-10月                                
 累计成交（万亿美元）    14.19                                
 注：以上数据均来自中国国家外汇管理局官方网站(www.safe.gov.cn)。
（完）

 (发稿 李文科; 审校  黄凯)

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