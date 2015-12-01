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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：短率微扬，大型银行受限于资本适足率拆出趋谨慎

* 隔拆利率微场，大型银行拆出趋谨慎
    * 短票利率持平，整体市场资金属充沛
    * RP利率持平，惟有望往区间低位靠拢

 (更新拆款及央行定存单细节)
     记者 罗两莎
    路透台北11月30日 - 台湾银行间拆款利率周一微幅上场。资金调度人士
表示，因今天是月底，部分大型银行受限于资本适足率不足等因素，拆出趋
于谨慎，致利率微升；而有拆入需求者则向外商银行拆入较便宜的资金。   
 
    
    〞早上在市场询了一下，利率稍微上来，隔夜大概在0.31%到0.32%，但
不急着今天拿钱。〞一位大型商银资调人员说。
    
    多位大型银行资调人员指出，时值月底，各银行都有补基数的需求，且
有银行受资本适足率不足的限制，即使手中有多余的资金亦无法拆出，致利
率微幅走升。
    
    银行资调人员表示，因未来两三天还可以补基数，除非资金缺口真的很
大，否则不用急着在今天拆入。
    
    一大型公股银行资调人员说，经计算后资本适足率后，今天有开始有拆
出，但拆出量不大，且不做隔夜拆款。
           
                                      今日收盘             上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平均利               0.306%               0.303%
 率                                             
                                                
 --隔夜拆款利率区间               0.270-0.350%         0.270-0.330%
 --一周拆款利率区间               0.280-0.380%         0.280-0.390%
    
    **短票利率持平**
    
    短票市场方面，交易商指出，因今天是月底，市场资金分布略为不均，
部分银行因有大额支付，资金较不充裕，惟整体而言，市场资金还算充沛，
发票量则较少。
    
    〞礼拜一例行发票量比较少，但买票的还是很多，今天缺口很快就平了
。〞一位大型票券公司主管说。
    
    今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票与上日大致相同，主要成
交在0.37%，少部分则成交0.36%；60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%
和0.39%；上日亦同。
    
    集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成
交利率在0.372%，前日为0.371%；上日区间0.36-0.40%，前日亦同；上日成
交量109.91亿台币，前日78.07亿台币。  
    
    台湾央行周一公布，今日共发行2,703亿台币定存单；与今日存单到期金
额2,707亿台币相较，存单发行余额减4亿台币。      
   
    本周到期定存单金额共1兆3,535.2亿台币，分别为：周二5,742.20亿、
周三2,351.50亿、周四2,476.50亿及周五258.00亿。
    
    拆款中心资料 显示，周一超额准备为483亿台币，累积超额准备8,
366亿台币、加计前期1%的超额准备达9,379亿台币。 
                 
    **RP利率大致持平** 
    
    债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今天虽是月底，但资金出乎预
料的浮滥，尤其是投信更是钱满为患，几乎没有月底资金趋紧的感觉，RP利
率则没有太大变化，由于资金非常宽松，料利率有机会逐步往区间低位靠拢
。
    
    〞资金出乎预料的多，找券的人还是很多，今天鸿海公司债的询问度就
很高。〞一位大型券商交易员说。
    
    他们表示，整体而言，今天资金宽裕程度与往常一样，没有月底资金趋
紧效应；可能是近来银行拒收存款情况趋明显，因资金不易存到定存，转而
大举涌往货币型基金，出现钱淹货币市场〞惨剧〞。
    
    大型票券公司交易员称，因明天又是月初了，市场资金将更趋宽松，料R
P利率有机会往区间低位靠拢。     
    
    今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率与上日大致相同，主
要成交在0.39-0.40%；10天期以上公司债RP主要成交在0.49-0.50%。债券附
买回成交利率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象
各有不同，因此成交利率区间差异相当大。 
        
    大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率亦与上日同一水准；短天
期公债附买回利率区间落在0.30-0.33%；短天期公司债附买回利率区间在0.3
4-0.37%。(完) 

 (记者 罗两莎 ；; 审校  黄凯)

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