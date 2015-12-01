重温稿-台湾货币市场：短率微扬，大型银行受限于资本适足率拆出趋谨慎

* 隔拆利率微场，大型银行拆出趋谨慎 * 短票利率持平，整体市场资金属充沛 * RP利率持平，惟有望往区间低位靠拢 (更新拆款及央行定存单细节) 记者 罗两莎 路透台北11月30日 - 台湾银行间拆款利率周一微幅上场。资金调度人士 表示，因今天是月底，部分大型银行受限于资本适足率不足等因素，拆出趋 于谨慎，致利率微升；而有拆入需求者则向外商银行拆入较便宜的资金。 〞早上在市场询了一下，利率稍微上来，隔夜大概在0.31%到0.32%，但 不急着今天拿钱。〞一位大型商银资调人员说。 多位大型银行资调人员指出，时值月底，各银行都有补基数的需求，且 有银行受资本适足率不足的限制，即使手中有多余的资金亦无法拆出，致利 率微幅走升。 银行资调人员表示，因未来两三天还可以补基数，除非资金缺口真的很 大，否则不用急着在今天拆入。 一大型公股银行资调人员说，经计算后资本适足率后，今天有开始有拆 出，但拆出量不大，且不做隔夜拆款。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.306% 0.303% 率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.350% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.280-0.380% 0.280-0.390% **短票利率持平** 短票市场方面，交易商指出，因今天是月底，市场资金分布略为不均， 部分银行因有大额支付，资金较不充裕，惟整体而言，市场资金还算充沛， 发票量则较少。 〞礼拜一例行发票量比较少，但买票的还是很多，今天缺口很快就平了 。〞一位大型票券公司主管说。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票与上日大致相同，主要成 交在0.37%，少部分则成交0.36%；60天期、90天期短票利率主要成交在0.38% 和0.39%；上日亦同。 集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成 交利率在0.372%，前日为0.371%；上日区间0.36-0.40%，前日亦同；上日成 交量109.91亿台币，前日78.07亿台币。 台湾央行周一公布，今日共发行2,703亿台币定存单；与今日存单到期金 额2,707亿台币相较，存单发行余额减4亿台币。 本周到期定存单金额共1兆3,535.2亿台币，分别为：周二5,742.20亿、 周三2,351.50亿、周四2,476.50亿及周五258.00亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为483亿台币，累积超额准备8, 366亿台币、加计前期1%的超额准备达9,379亿台币。 **RP利率大致持平** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今天虽是月底，但资金出乎预 料的浮滥，尤其是投信更是钱满为患，几乎没有月底资金趋紧的感觉，RP利 率则没有太大变化，由于资金非常宽松，料利率有机会逐步往区间低位靠拢 。 〞资金出乎预料的多，找券的人还是很多，今天鸿海公司债的询问度就 很高。〞一位大型券商交易员说。 他们表示，整体而言，今天资金宽裕程度与往常一样，没有月底资金趋 紧效应；可能是近来银行拒收存款情况趋明显，因资金不易存到定存，转而 大举涌往货币型基金，出现钱淹货币市场〞惨剧〞。 大型票券公司交易员称，因明天又是月初了，市场资金将更趋宽松，料R P利率有机会往区间低位靠拢。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率与上日大致相同，主 要成交在0.39-0.40%；10天期以上公司债RP主要成交在0.49-0.50%。债券附 买回成交利率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象 各有不同，因此成交利率区间差异相当大。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率亦与上日同一水准；短天 期公债附买回利率区间落在0.30-0.33%；短天期公司债附买回利率区间在0.3 4-0.37%。(完) (记者 罗两莎 ；; 审校 黄凯)