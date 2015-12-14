台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料持平于上次的0.465%

* 标售标的：央行两年期定存单

* 标售时间：周二(15日)

* 标售金额：300亿台币(上月亦为300亿)

* 预测中值：0.465%

* 受访机构：七家

路透台北12月14日 - 台湾央行周二将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，随着年关进入倒数，近日市场资金略减，此外本月的一年期定存单标售利率跌幅明显缩减，预料明日两年期存单加权平均得标利率将持平于上月的0.465%。

路透周一访谈七家金融机构，包括一家大型金融机构、四家本地大型银行及两家外商银行，其中有三家金融机构预估标售利率落在0.47%、三家估持平于上次的得标利率0.465%，另一家则估落在0.46%，中值落在0.465%。

以下为银行交易员看法：

--市场资金虽仍充裕，但近来央行冲销略转积极，跨年资金减少，市场氛围改变，两年的定存单标售利率没有往下的空间。

--央行12月初标售的364天期定存单，得标利率未明显走低，已出现回稳讯号。

--今年跨年资金不易调度，不会压低利率抢标，不排除这次利率可能比上次的0.465%高一点，有机会看到0.47%。

--美国FED本周的升息机率高，市场多数预料本次央行应维持利率不变。二年期公债殖利率上周四成交在0.39%。

路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四(17日)的第四季理监事会议，将维持利率不变。台湾景气虽仍低迷，但美国联邦储备理事会本周四凌晨可能升息，因此继第三季的四年来首次降息动作之后，台湾央行此次料暂按兵不动。

台湾央行于12月4日标售的1,500亿台币364天期定存单，加权平均得标利率为0.384%；符合市场预期的0.38-0.39%，并较前次标售均标0.389%降0.5个基点，为连14次走低。

央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币，今年8月起再增为300亿台币。

以下为近年两年期存单标售结果一览表：

标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2015年11月11日 0.465 300 1.750%

2015年10月13日 0.505 300 1.750%

2015年 9月11日 0.553 300 1.875%

2015年 8月10日 0.619 300 1.875%

2015年 7月13日 0.669 200 1.875%

2015年 6月12日 0.698 200 1.875%

2015年 5月 8日 0.728 200 1.875%

2015年 4月10日 0.755 200 1.875%

2015年 3月13日 0.778 200 1.875%

2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%

2014年12月12日 0.812 200 1.875%

2014年11月 7日 0.846 200 1.875%

2014年10月 9日 0.851 200 1.875%

2014年 9月12日 0.836 200 1.875%

2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%

2014年 7月11日 0.747 100 1.875%

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%