台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料持平于上次的0.465%

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
* 标售标的：央行两年期定存单
* 标售时间：周二(15日)
* 标售金额：300亿台币(上月亦为300亿)
* 预测中值：0.465%
* 受访机构：七家
路透台北12月14日 - 台湾央行周二将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，随着年关进入倒数，近日市场资金略减，此外本月的一年期定存单标售利率跌幅明显缩减，预料明日两年期存单加权平均得标利率将持平于上月的0.465%。
路透周一访谈七家金融机构，包括一家大型金融机构、四家本地大型银行及两家外商银行，其中有三家金融机构预估标售利率落在0.47%、三家估持平于上次的得标利率0.465%，另一家则估落在0.46%，中值落在0.465%。
以下为银行交易员看法：
--市场资金虽仍充裕，但近来央行冲销略转积极，跨年资金减少，市场氛围改变，两年的定存单标售利率没有往下的空间。
--央行12月初标售的364天期定存单，得标利率未明显走低，已出现回稳讯号。
--今年跨年资金不易调度，不会压低利率抢标，不排除这次利率可能比上次的0.465%高一点，有机会看到0.47%。
--美国FED本周的升息机率高，市场多数预料本次央行应维持利率不变。二年期公债殖利率上周四成交在0.39%。
路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四(17日)的第四季理监事会议，将维持利率不变。台湾景气虽仍低迷，但美国联邦储备理事会本周四凌晨可能升息，因此继第三季的四年来首次降息动作之后，台湾央行此次料暂按兵不动。
台湾央行于12月4日标售的1,500亿台币364天期定存单，加权平均得标利率为0.384%；符合市场预期的0.38-0.39%，并较前次标售均标0.389%降0.5个基点，为连14次走低。
央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币，今年8月起再增为300亿台币。
以下为近年两年期存单标售结果一览表：
标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率
(亿台币)
2015年11月11日 0.465 300 1.750%
2015年10月13日 0.505 300 1.750%
2015年 9月11日 0.553 300 1.875%
2015年 8月10日 0.619 300 1.875%
2015年 7月13日 0.669 200 1.875%
2015年 6月12日 0.698 200 1.875%
2015年 5月 8日 0.728 200 1.875%
2015年 4月10日 0.755 200 1.875%
2015年 3月13日 0.778 200 1.875%
2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%
2014年12月12日 0.812 200 1.875%
2014年11月 7日 0.846 200 1.875%
2014年10月 9日 0.851 200 1.875%
2014年 9月12日 0.836 200 1.875%
2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%
2014年 7月11日 0.747 100 1.875%
2014年 6月13日 0.699 100 1.875%
2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%
2014年 4月14日 0.705 100 1.875%
2014年 3月12日 0.727 100 1.875%
2014年 2月21日 0.744 100 1.875%
2014年 1月10日 0.757 100 1.875%
2013年12月13日 0.720 100 1.875%
2013年11月08日 0.756 100 1.875%
2013年10月11日 0.794 100 1.875%
2013年 9月12日 0.797 100 1.875%
2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。