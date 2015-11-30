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债券 | 2015年 11月 30日 星期一 18:18 BJT

欧元区金融：欧元区银行处置基金1月将按计划投入运营--官员

路透布鲁塞尔11月30日 - 欧盟一位官员周一称，一个针对受困银行的欧元区新基金--单一处置基金(Single Resolution Fund)，将从明年1月起按计划投入运营，因为已经有足够多的成员国完成相关法律审批程序。

此前曾有担心，由于一些成员国尚未正式批准，该基金开始运行的时间或会延迟。但这位官员告诉路透，“目前有足够数量的成员国已完成批准，可让单一处置基金2016年1月1日开始运营。”

该官员还透露，意大利是最后一个完成批准程序的欧元区主要国家。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
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