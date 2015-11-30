香港数据：10月底止外汇基金总资产增至34,709亿港元--金管局

路透香港11月30日 - 香港金融管理局（HKMA）周一公布，截至2015年10月底止外汇基金总资产为34,709亿港元，较9月底增加1,774亿港元。

其中外币资产增加1,638亿港元，港元资产亦增加136亿港元。外币资产增加，主要是因为在货币发行局制度下购买美元、海外股票投资的市值上升及已购入但未结算的证券交易增加。港元资产增加，主要是因为香港股票投资的市值上升。

自9月1日起金管局多次向市场释出港元以平抑港元汇价，累计达1,556.62亿港元。货币发行局帐目显示，10月底的货币基础为15,814亿港元，较9月底增加981亿港元或6.6%；货币基础增加，主要是由于银行体系结余增加。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

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