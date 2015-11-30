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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 18:42 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌结束三日连涨，受疲弱出口数据拖累

“鉴于马币(林吉特)走软，棕榈油价格料将上涨或保持不变，”吉隆坡的一位交易员说。

马币走软为棕榈油价格提供支撑，因为这将降低其他货币持有者购买棕榈油的成本。马币兑美元周一跌至4.2560马币。

棕榈油价格在上周三跌至近一个月低点，随后反弹5%至两周半高点，受年底季风季节将导致产量下降的预期提振。

其他植物油市场，美国12月大豆期货合约 涨0.3%。大商所5月豆油合约 跌0.5%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/汪红英；审校 蔡美珍/王洋)

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