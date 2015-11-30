马来西亚期市：棕榈油期货下跌结束三日连涨，受疲弱出口数据拖累

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
“鉴于马币(林吉特)走软，棕榈油价格料将上涨或保持不变，”吉隆坡的一位交易员说。
马币走软为棕榈油价格提供支撑，因为这将降低其他货币持有者购买棕榈油的成本。马币兑美元周一跌至4.2560马币。
棕榈油价格在上周三跌至近一个月低点，随后反弹5%至两周半高点，受年底季风季节将导致产量下降的预期提振。
其他植物油市场，美国12月大豆期货合约 涨0.3%。大商所5月豆油合约 跌0.5%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/汪红英；审校 蔡美珍/王洋)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5