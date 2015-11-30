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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 18:47 BJT

东南亚股市：在印尼股市引领下走跌，受中国股市表现影响

泰国股市 日内下跌0.2%，本月下滑2.5%。

泰国央行的数据显示，10月民间投资增长，表明经济取得了进展，尽管出口和内需依旧低迷。

11月东南亚股市多数下跌，10月则取得升势。越南股市 和新加坡股市 领跌，分别下跌5.6%和4.8%。

据曼谷和其它地区股市的经纪商，美联储加息的前景以及欧洲央行周四可能放松政策，令投资者对东南亚股市感到谨慎。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 333.98 -2.22 -0.66 -18.69 410.77

新加坡 2855.94 -3.18 -0.11 -15.13 3365.15

马来西亚 1672.16 -10.43 -0.62 -5.06 1761.25

泰国 1359.70 -3.43 -0.25 -9.21 1497.67

印尼 4446.46 -114.10 -2.50 -14.93 5226.95

菲律宾 6927.07 -136.18 -1.93 -4.20 7230.57

越南 573.20 -9.66 -1.66 +5.05 545.63

(完)

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(编译 白云/王洋; 审校 于春红)
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