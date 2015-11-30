欧洲汇市：英国央行官员警语拖累英镑跌至1.50美元，为4月以来首见

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
这主要是因为欧元因欧洲央行料将推出大规模刺激计划而大跌；欧元区是英国最大贸易伙伴。欧洲央行周四将举行会议，料将进一步放宽政策，这可能将进一步推低欧元。
周一英镑兑欧元 持平于0.70485英镑，但较今年稍早触及的八年高位0.6935英镑略低。
三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman称，周一英镑的走势主要是受周四欧洲央行会议前美元走强的带动，1.50美元是英镑/美元的重要支撑位。
“英央行强调英镑走强对通胀前景(较美联储)有更强的打压作用，这将使英央行逐步收紧政策，”Hardman称。
英国央行周一公布，10月抵押贷款发放金额增加36.29亿英镑，创2008年4月以来最大增幅；9月为增加35.62亿英镑。
该数据暗示，英国楼市再度开始加速成长。(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧/于春红; 审校 蔡美珍/王洋)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5