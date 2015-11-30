欧洲汇市：英国央行官员警语拖累英镑跌至1.50美元，为4月以来首见

这主要是因为欧元因欧洲央行料将推出大规模刺激计划而大跌；欧元区是英国最大贸易伙伴。欧洲央行周四将举行会议，料将进一步放宽政策，这可能将进一步推低欧元。

周一英镑兑欧元 持平于0.70485英镑，但较今年稍早触及的八年高位0.6935英镑略低。

三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman称，周一英镑的走势主要是受周四欧洲央行会议前美元走强的带动，1.50美元是英镑/美元的重要支撑位。

“英央行强调英镑走强对通胀前景(较美联储)有更强的打压作用，这将使英央行逐步收紧政策，”Hardman称。

英国央行周一公布，10月抵押贷款发放金额增加36.29亿英镑，创2008年4月以来最大增幅；9月为增加35.62亿英镑。

该数据暗示，英国楼市再度开始加速成长。(完)

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