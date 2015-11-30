国际油市：亚洲柴油升水维持强劲，但未来几周或因供应增加而下跌

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透新加坡11月30日 - 亚洲柴油升水周一维持强劲，但未来几周可能将走软，业界消息人士指因更多船货料将进入新加坡。
业界消息人士补充称，此前从韩国租赁船只的交易商，近期选择将船货运往新加坡，而不是西方，因新加坡市场的价格更高。
欧洲柴油库存依旧较高，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的柴油库存上周四处于一个月高位。
与此同时，业界消息人士称，韩国S-Oil Corp将就其2016年柴油和航煤合约进行私下双边磋商，而不是连续第二年通过标购的形式。
新加坡一交易员称，韩国GS Caltex可能已敲定其含硫500ppm柴油合约，价格为较新加坡报价每桶贴水0.60美元， 不过这没有立即获得证实。
新加坡现货市场上有三笔航煤交易达成，还达成一笔柴油交易。
BP分别以每桶较新加坡报价升水0.40美元的价格，向兴隆出售三艘规模各100,000桶、船期为12月15-19日的航煤。
维多以每桶较新加坡12月17-23日平均报价升水0.60美元的价格，向中石油出售250,000桶船期为12月12-17日、含硫500ppm的柴油。(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5