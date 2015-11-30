国际油市：亚洲柴油升水维持强劲，但未来几周或因供应增加而下跌

路透新加坡11月30日 - 亚洲柴油升水周一维持强劲，但未来几周可能将走软，业界消息人士指因更多船货料将进入新加坡。

业界消息人士补充称，此前从韩国租赁船只的交易商，近期选择将船货运往新加坡，而不是西方，因新加坡市场的价格更高。

欧洲柴油库存依旧较高，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的柴油库存上周四处于一个月高位。

与此同时，业界消息人士称，韩国S-Oil Corp将就其2016年柴油和航煤合约进行私下双边磋商，而不是连续第二年通过标购的形式。

新加坡一交易员称，韩国GS Caltex可能已敲定其含硫500ppm柴油合约，价格为较新加坡报价每桶贴水0.60美元， 不过这没有立即获得证实。

新加坡现货市场上有三笔航煤交易达成，还达成一笔柴油交易。

BP分别以每桶较新加坡报价升水0.40美元的价格，向兴隆出售三艘规模各100,000桶、船期为12月15-19日的航煤。

维多以每桶较新加坡12月17-23日平均报价升水0.60美元的价格，向中石油出售250,000桶船期为12月12-17日、含硫500ppm的柴油。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文