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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 19:36 BJT

国际油市：石脑油裂解价差创八个月高位，因市场需求强劲

路透新加坡11月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到每吨128.60美元的八个月新高，因石化需求强劲而供给紧张。

强劲的石脑油裂解价差仍是亚洲和欧洲高炼化利润率的主要推动因素。

石脑油裂解装置和石化厂大都以较高的产能利用率生产，因市场对乙烯等石化产品的产品需求保持强劲。

“近期的复苏主要是需求方面的原因，暗示石化行业普遍走强，”JBC Energy分析师在一份报告中写道。

来自西方的供给预计至少还会有一两个月的吃紧态势，因地中海的恶劣天气可能会导致船运推迟。

来自欧洲的石脑油和汽油对西非和美国的运送增长，也被视为是抑制了对东方的运输。

新加坡现货市场上，SK能源以每桶56.1美元的价格，向维多出售一艘船期为12月15-19日的92号汽油船货。(完)

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(编译 王洋; 审校 于春红)
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