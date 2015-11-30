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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 20:31 BJT

标题新闻：土耳其及俄罗斯总统未计划在参加巴黎气候变化峰会时举行会晤--土耳其总统办公室消息人士

Reuters11月30日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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