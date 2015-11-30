国际油市：亚洲燃料油价差连续第二日持稳，市场交投淡静

路透新加坡11月30日 - 亚洲燃料油价差周一连续第二日持稳，180-cst燃料油价差报每桶贴水3美元，380-cst燃料油则报每桶贴水2.20美元，因交易员预计相较于前几个月，12月从西方来的套利船货数量将减少。

价差也连续第二日保持不变，但在过去八个交易日中接近四个月高位，因有进一步迹象表明套利船货数量将减少。

据路透接触的交易员，大部分都预计下个月从西方到达东方的套利船货在300-350万吨。

其它交易员则预计可能会最多达到400万吨，类似于11月的水平。

与此同时市场保持淡静，一些交易员继续对每日互换报价，因市场存在进入逆价差的可能。

“市场会滑入逆价差吗？不，我认为不会，”新加坡的一位交易员说，“未来两周将继续是小幅贴水状态。”

交易员表示，新加坡市场的供给依旧良好。

“套利船货数量1月要比12月情况好一点，”该交易员说。

路透的船运数据显示，约有25艘巨型油轮和苏伊士油轮被租赁从11月1日起向新加坡运送油品，1月和2月初卸货。

法国巴黎银行周一表示，11月27日止当周的炼化利润率较前周也保持稳定。

现货市场上未报告有交易达成。(完)

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