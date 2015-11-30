国际油市：亚洲燃料油价差连续第二日持稳，市场交投淡静

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透新加坡11月30日 - 亚洲燃料油价差周一连续第二日持稳，180-cst燃料油价差报每桶贴水3美元，380-cst燃料油则报每桶贴水2.20美元，因交易员预计相较于前几个月，12月从西方来的套利船货数量将减少。
价差也连续第二日保持不变，但在过去八个交易日中接近四个月高位，因有进一步迹象表明套利船货数量将减少。
据路透接触的交易员，大部分都预计下个月从西方到达东方的套利船货在300-350万吨。
其它交易员则预计可能会最多达到400万吨，类似于11月的水平。
与此同时市场保持淡静，一些交易员继续对每日互换报价，因市场存在进入逆价差的可能。
“市场会滑入逆价差吗？不，我认为不会，”新加坡的一位交易员说，“未来两周将继续是小幅贴水状态。”
交易员表示，新加坡市场的供给依旧良好。
“套利船货数量1月要比12月情况好一点，”该交易员说。
路透的船运数据显示，约有25艘巨型油轮和苏伊士油轮被租赁从11月1日起向新加坡运送油品，1月和2月初卸货。
法国巴黎银行周一表示，11月27日止当周的炼化利润率较前周也保持稳定。
现货市场上未报告有交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 于春红)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5