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市场报道 | 2015年 12月 1日 星期二 00:26 BJT

美国热股：摩根大通将把今年对银行家和交易员的奖金维持在去年水平上

路透11月30日 - 彭博援引知情消息人士的话称，美国以资产计最大的银行摩根大通 将把对银行家和交易员的奖金维持在与2014年几乎相同的水平。

摩根大通周一上午下跌1.4%，报39.43美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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