版本:
中国
市场报道 | 2015年 12月 1日 星期二 00:29 BJT

美国热股：必治妥施贵宝称FDA拒绝批准其抗癌药Opdivo扩大使用范围

路透11月30日 - 必治妥施贵宝 上周五表示美国食品药物管理局拒绝批准其免疫肿瘤药物Opdivo扩大使用范围，用以治疗传统的晚期皮肤癌。

必治妥施贵宝周一下跌0.74%，报67.35美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐