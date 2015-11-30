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货币新闻 | 2015年 12月 1日 星期二 00:10 BJT

USDA报告：11月26日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透11月30日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日11/26/2015 11/19/2015 11/19/2015 　11/27/2014

初值 修正值 前值

小麦 275,736 272,632 271,335 276,166

燕麦 　 　200 0 0 0

大麦 　 0 636 636 34,495

玉米 　298,692 494,957 494,689 756,107

高粱 213,729 211,554 211,530 163,068

大豆 1,835,072 1,855,121 1,853,848 2,049,656

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 10,216,313 12,150,618

燕麦 500 200

大麦 26,544 101,855

玉米 6,714,251 9,095,462

高粱 2,817,321 2,097,803

大豆 19,968,536 21,541,235

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静; 审校 母红)

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