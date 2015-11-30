USDA报告：11月26日止当周美国农作物出口检验报告(表)

金属期市：伦敦期铜下滑，特朗普就职典礼前市场心绪谨慎
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
路透11月30日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日11/26/2015 11/19/2015 11/19/2015 11/27/2014
初值 修正值 前值
小麦 275,736 272,632 271,335 276,166
燕麦 200 0 0 0
大麦 0 636 636 34,495
玉米 298,692 494,957 494,689 756,107
高粱 213,729 211,554 211,530 163,068
大豆 1,835,072 1,855,121 1,853,848 2,049,656
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 10,216,313 12,150,618
燕麦 500 200
大麦 26,544 101,855
玉米 6,714,251 9,095,462
高粱 2,817,321 2,097,803
大豆 19,968,536 21,541,235
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静; 审校 母红)
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09