澳新经济指标预测--12月1日-12月8日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月30日当周 12月1日(二) 0030 澳洲建筑许可 10月 -2.3% +2.2% 民间部门建筑许可 -- -1.9% 0030 澳洲经常帐赤字(亿澳元) 第三季 165 190 净出口对GDP的贡献率 +1.00% -0.60% 0330 澳洲央行利率决议 12月 2.00% 2.00% 12月2日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.7% +0.2% (较上年同期) +2.3% +2.0% 最终消费 -- +0.9% 资本支出 -- +0.4% 2230 澳洲AIG服务业指数 11月 -- 48.9 12月3日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 10月 -- -4.0% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 10月 逆差26.65 逆差23.17 进口 -- +2.0% 出口 -- +3.0% 12月4日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 10月 +0.5% +0.4% 12月7日当周 12月6日(日) 2230 澳洲AIG建筑业指数 11月 -- 52.1 12月7日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 9月 -- +3.0% 网路招聘广告 -- +0.3% 2145 新西兰制造业销售 第三季 -- -0.2% 12月8日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 11月 -- 正9 企业信心指数 -- 正2 12月8日-9日 2130 澳洲消费者信心指数 12月 -- +3.9%(完)