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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 06:47 BJT

****澳新经济指标预测--12月1日-12月8日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
        
    11月30日当周
    
    12月1日(二)
    0030 澳洲建筑许可                               10月       -2.3%      +2.2%
             民间部门建筑许可                                    --       -1.9%
    0030 澳洲经常帐赤字(亿澳元)                   第三季         165        190
             净出口对GDP的贡献率                              +1.00%     -0.60%
    0330 澳洲央行利率决议                           12月       2.00%      2.00%
    
    12月2日(三)
    0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)            第三季       +0.7%      +0.2%
                              (较上年同期)                     +2.3%      +2.0%
             最终消费                                            --       +0.9%
             资本支出                                            --       +0.4%
    2230 澳洲AIG服务业指数                          11月         --        48.9
    
    12月3日(四)
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                    10月         --       -4.0%
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)              10月   逆差26.65  逆差23.17
                      进口                                       --       +2.0%
                      出口                                       --       +3.0%
    
    12月4日(五)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                       10月       +0.5%      +0.4%
    
    12月7日当周
    
    12月6日(日)
    2230 澳洲AIG建筑业指数                          11月         --        52.1
    
    12月7日(一)
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                         9月         --       +3.0%
                网路招聘广告                                     --       +0.3%
    2145 新西兰制造业销售                         第三季         --       -0.2%
    
    12月8日(二)
    0030 澳洲NAB企业现况指数                        11月         --         正9
                企业信心指数                                     --         正2
    
    12月8日-9日
    2130 澳洲消费者信心指数                         12月         --       +3.9%(完)

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