金砖国家：11月30日股汇市收盘纵览

路透12月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月30日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报814.3点，下跌1.46%。

中国股市：沪综指震荡小幅收升，60日均线附近暂获技术支撑

中国汇市：人民币小幅收贬，受监管层有意打压离岸看空情绪影响

香港股市：小幅收低，但中国股市反弹舒缓市场紧张情绪

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巴西股市：下跌，此前该国高等法院对银行业重量级人物André Esteves无限期拘押，这引发了外界对政治贪腐丑闻范围扩大的担忧。投资者担心，由于政治上的不确定因素，罗塞夫(Dilma Rousseff)政府想要让国会通过撙节措施、重新唤起投资者信心的难度将增大。指标股指Bovespa指数 收报45,120.360点，下跌1.64%。

巴西汇市：雷亚尔下跌，之前触及10月末以来低位。雷亚尔兑美元 收报3.8858/65，上日收报3.8232/34。

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南非股市：周一持平。指标Top-40指数 持平，收报46,329.56点；大盘综合指数 收报51,607.83点，略跌0.06%。

南非汇市：兰特兑美元跌至历史低位，受国内数据和央行低迷的评估拖累

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印度股市：周一收盘基本持平，月线下跌；在GDP数据公布之前股市弥漫谨慎情绪，该国央行周二召开货币政策会议 。BSE指数 收报26,145.67点，上涨0.07%；NSE指数 收报7,935.25点，下跌0.09%。

印度汇市：卢比兑美元 自早盘跌势中反弹，收盘涨至66.67/66.68，上日收报66.76/66.77，部分因央行周二举行会议之前出口商和银行抛售美元。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报847.1点，下跌1.07%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报453.75点，下跌1.62%。