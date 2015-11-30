美国股市：收低但月线上扬，消费和医保类股领跌

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
周五的非农就业报告，或将带来有关美联储12月16-17日政策会议方向的线索。
“投资者不敢在数据和政策行动公布前大举布仓，”BB&T财富管理公司的高级副总裁Bucky Hellwig表示。
道琼工业指数 跌78.57点，或0.44%，至17,719.92点；标准普尔500指数 跌9.65点，或0.46%，至2,080.46点；Nasdaq指数 跌18.86点，或0.37%，至5,108.67点。
道琼指数月线涨0.3%，标普500指数涨0.1%，Nasdaq指数涨1.1%。
11月标普医疗保健类股 跌1.3%，领跌大盘，生物科技类股跌幅最大。消费者必需品类股 跌1%，非必需品类股 跌0.8%。
本周还将公布的其他美国数据包括11月制造业报告和汽车销售数据。
其他零售商方面，Staples 跌1.9%，报12.07美元。据美国纽约邮报报导，美国反垄断监管部门准备阻碍Staples收购较小竞争对手Office Depot 。后者股价跌2.4%，报6.59美元。
在纽约证交所，下跌和上涨家数分别为1,752只和1,325只，涨跌比例为1比1.32；Nasdaq市场有1,516只下跌，1,327只上涨，涨跌比例为1比1.14。
标普500指数15只个股录得52周新高，七只录得新低；Nasdaq指数有127只录得新高，55只录得新低。
根据汤森路透数据，美国证券交易所有76亿股换手，高于过去20个交易日的日均水平68亿股。(完)
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5
路透台北1月20日 - 路透调查13家金融机构中值显示，台湾第四季经济成长率料创下七季以来最高，较去年同期成长3.1%，因第四季出口相对亮眼。