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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 06:43 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月30日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 84.08 +2.70 +3.32 42027327

京东 30.68 +0.73 +2.44 37035916

新浪 50.57 +1.02 +2.06 1071023

搜狐 50.25 -1.32 -2.56 1196145

网易 166.66 +2.65 +1.62 7181472

百度 217.97 +12.39 +6.03 26164970

台湾

台湾积体电路 22.76 +0.31 +1.38 2166154

联电 1.85 -0.02 -1.07 295514

日月光 5.39 -0.05 -0.92 271867

矽品精密 6.74 -0.16 -2.32 1044360

和信超媒体 0.67 +0.01 +1.52 165024

友达 2.68 -0.01 -0.37 174431

中华电信 30.40 +0.04 +0.13 87055

台湾国际航电 37.85 +0.37 +0.99 1457586

香港

中国移动 57.47 -0.35 -0.61 244251

中国联通 12.45 +0.03 +0.24 175311

中国电信 49.67 +0.54 +1.10 11206

中芯国际 5.26 -0.03 -0.57 17210

电讯盈科 6.00 +0.20 +2.74 785

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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