《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月30日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 84.08 +2.70 +3.32 42027327
京东 30.68 +0.73 +2.44 37035916
新浪 50.57 +1.02 +2.06 1071023
搜狐 50.25 -1.32 -2.56 1196145
网易 166.66 +2.65 +1.62 7181472
百度 217.97 +12.39 +6.03 26164970
台湾
台湾积体电路 22.76 +0.31 +1.38 2166154
联电 1.85 -0.02 -1.07 295514
日月光 5.39 -0.05 -0.92 271867
矽品精密 6.74 -0.16 -2.32 1044360
和信超媒体 0.67 +0.01 +1.52 165024
友达 2.68 -0.01 -0.37 174431
中华电信 30.40 +0.04 +0.13 87055
台湾国际航电 37.85 +0.37 +0.99 1457586
香港
中国移动 57.47 -0.35 -0.61 244251
中国联通 12.45 +0.03 +0.24 175311
中国电信 49.67 +0.54 +1.10 11206
中芯国际 5.26 -0.03 -0.57 17210
电讯盈科 6.00 +0.20 +2.74 785
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5
路透台北1月20日 - 路透调查13家金融机构中值显示，台湾第四季经济成长率料创下七季以来最高，较去年同期成长3.1%，因第四季出口相对亮眼。