英国经济：未来一年通胀预期在11月降至六个月低点1.2%--YouGov/Citi

路透伦敦11月30日 - 据周一公布的一项调查结果，英国公众对于未来12个月的通胀预期在11月下降至六个月低点。

YouGov/花旗(Citi)的月度调查显示，未来一年的通胀预期从10月的1.4%降至1.2%。英国消费者物价在10月连续第二个月同比下降，为纪录中的首次。

对未来5-10年的通胀预期从2.7%降至2.6%，追平今年稍早触及的纪录低位。

“所有这些都帮助形成了一种自我强化的循环--2014-15年整体通胀很低，提高了2016-17年通胀更低的预期，”花旗的首席英国经济学家Michael Saunders表示。

“进而，这预示低利率时期进一步延长。”(完)