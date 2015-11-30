英国经济：未来一年通胀预期在11月降至六个月低点1.2%--YouGov/Citi

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透伦敦11月30日 - 据周一公布的一项调查结果，英国公众对于未来12个月的通胀预期在11月下降至六个月低点。
YouGov/花旗(Citi)的月度调查显示，未来一年的通胀预期从10月的1.4%降至1.2%。英国消费者物价在10月连续第二个月同比下降，为纪录中的首次。
对未来5-10年的通胀预期从2.7%降至2.6%，追平今年稍早触及的纪录低位。
“所有这些都帮助形成了一种自我强化的循环--2014-15年整体通胀很低，提高了2016-17年通胀更低的预期，”花旗的首席英国经济学家Michael Saunders表示。
“进而，这预示低利率时期进一步延长。”(完)
(编译 张涛；审校 孙茉莉)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。