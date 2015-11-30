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市场报道 | 2015年 12月 1日 星期二 07:55 BJT

****欧洲经济指标预测--12月1日-12月8日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月30日当周

12月1日(二)

0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +0.9% +1.2%

0815 瑞士零售销售(较上年同期) 10月 -- +0.2%

0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 11月 51.0 50.7

0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 11月 54.4 54.1

0850 法国Markit制造业PMI 11月 50.8 50.8

0855 德国Markit/BME制造业PMI 11月 52.6 52.6

0855 德国经季节调整失业人数变动(万人) 11月 减少0.5 减少0.5

未经季节调整总失业人数(万人) 264.3 264.9

经季节调整失业率 6.4% 6.4%

经季节调整总失业人数(万人) -- 278.8

0900 意大利失业率 10月 11.7% 11.8%

0900 欧元区Markit制造业PMI 11月终值 52.8 52.8

0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 11月 53.6 55.5

1000 意大利GDP(较前季) 第三季终值 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +0.9% +0.9%

1000 欧元区失业率 10月 10.8% 10.8%

12月2日(三)

0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 11月 58.2 58.8

1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 11月初值 +0.2% +0.1%

扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +1.0% +1.0%

1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.4% -0.3%

(较上年同期) -3.2% -3.1%

12月3日(四)

0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第三季 -- 10.3%

0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 11月 54.0 53.4

0850 法国Markit服务业PMI 11月 51.3 51.3

综合PMI -- 51.3

0855 德国Markit服务业PMI 11月终值 55.6 55.6

综合PMI -- 54.9

0900 欧元区Markit服务业PMI 11月终值 54.6 54.6

综合PMI 54.4 54.4

0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 11月 55.0 54.9

1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 +0.2% -0.1%

(较上年同期) +2.7% +2.9%

1245 欧元区指标再融资利率 12月 0.05% 0.05%

欧元区存款利率 负0.3% 负0.2%

12月4日(五)

0700 德国工业订单(较前月) 10月 +1.2% -1.7%

0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 持平 +0.1%

(较上年同期) -1.3% -1.4%

12月7日当周

12月7日(一)

0700 德国工业生产(较前月) 10月 -- -1.1%

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 12月 -- 正15.1

12月8日(二)

0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 11月 -- -0.2%

0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 10月 -- 赤字745.0

0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差33.8

进口(亿欧元) -- 407.82

出口(亿欧元) -- 373.98

0930 英国工业生产(较前月) 10月 -- -0.2%

(较上年同期) -- +1.1%

制造业产出(较前月) -- +0.8%

(较上年同期) -- -0.6%

1000 欧元区GDP(较前季) 第三季修正值 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +1.6% +1.6%

(完)

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