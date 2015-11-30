欧洲经济指标预测--12月1日-12月8日****

标题新闻：希腊2月失业率从1月的23.3%降至23.2%，但仍为欧元区平均水平的两倍以上
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月30日当周
12月1日(二)
0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +0.9% +1.2%
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 10月 -- +0.2%
0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 11月 51.0 50.7
0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 11月 54.4 54.1
0850 法国Markit制造业PMI 11月 50.8 50.8
0855 德国Markit/BME制造业PMI 11月 52.6 52.6
0855 德国经季节调整失业人数变动(万人) 11月 减少0.5 减少0.5
未经季节调整总失业人数(万人) 264.3 264.9
经季节调整失业率 6.4% 6.4%
经季节调整总失业人数(万人) -- 278.8
0900 意大利失业率 10月 11.7% 11.8%
0900 欧元区Markit制造业PMI 11月终值 52.8 52.8
0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 11月 53.6 55.5
1000 意大利GDP(较前季) 第三季终值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +0.9% +0.9%
1000 欧元区失业率 10月 10.8% 10.8%
12月2日(三)
0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 11月 58.2 58.8
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 11月初值 +0.2% +0.1%
扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +1.0% +1.0%
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.4% -0.3%
(较上年同期) -3.2% -3.1%
12月3日(四)
0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第三季 -- 10.3%
0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 11月 54.0 53.4
0850 法国Markit服务业PMI 11月 51.3 51.3
综合PMI -- 51.3
0855 德国Markit服务业PMI 11月终值 55.6 55.6
综合PMI -- 54.9
0900 欧元区Markit服务业PMI 11月终值 54.6 54.6
综合PMI 54.4 54.4
0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 11月 55.0 54.9
1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 +0.2% -0.1%
(较上年同期) +2.7% +2.9%
1245 欧元区指标再融资利率 12月 0.05% 0.05%
欧元区存款利率 负0.3% 负0.2%
12月4日(五)
0700 德国工业订单(较前月) 10月 +1.2% -1.7%
0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 持平 +0.1%
(较上年同期) -1.3% -1.4%
12月7日当周
12月7日(一)
0700 德国工业生产(较前月) 10月 -- -1.1%
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 12月 -- 正15.1
12月8日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 11月 -- -0.2%
0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 10月 -- 赤字745.0
0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差33.8
进口(亿欧元) -- 407.82
出口(亿欧元) -- 373.98
0930 英国工业生产(较前月) 10月 -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.1%
制造业产出(较前月) -- +0.8%
(较上年同期) -- -0.6%
1000 欧元区GDP(较前季) 第三季修正值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +1.6% +1.6%
(完)
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（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险
路透5月11日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士的话报导称，美国国际集团(AIG)计划任命Brian Duperreault为新任执行长。