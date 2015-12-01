更正-国际油市：OPEC产量11月增加13万桶/日，沙特和伊拉克突出--路透调查

(更正：倒数第三段沙特该月产量应为每日“1,025万桶”，非“1,035万桶”)

* 11月日产量增加13万桶至每日3,177万桶

* 伊拉克供应反弹，因南方出口增加

* 最大产油国沙特阿拉伯亦增产

* 自一年前政策转变以来，OPEC产量增加150万桶/日

路透维也纳11月30日 - 周一公布的路透调查结果显示，石油输出国组织(OPEC)11月石油产量较前月增加。OPEC第二大产油国伊拉克出口回升，之前糟糕的天气曾暂时阻止其产量增长。

此次增加表明，OPEC产量再次接近纪录高位，因沙特阿拉伯等产油大国专注于市占率。OPEC本周将开会评估政策，外界认为政策将维持不变。

调查显示，OPEC的11月供应量增加至每日3,177万桶，10月为每日3,164万桶。本项调查系根据船运数据，以及来自石油公司、OPEC和谘询机构消息人士的讯息。

OPEC周五会议距离其做出历史性决定将近一年，当时在沙特的带领下做出了拒绝支撑油价的决定。油价因供应持续过剩，在18个月来已下跌逾半，但即使希望在作法上能有所改变的OPEC成员国，也认为不会有变化。

“我认为沙特不会改变立场，”一位来自支持限制产量的非海湾国家的OPEC代表表示。“在下次会议上将不会达成有利的结果。”

自2014年11月调整政策以来，OPEC日产量提高了约150万桶。当前的产量并不比7月低多少，7月的产量为每日3,188万桶，为路透1997年开始记录这一数据以来的最高日产量。

月产量增幅最高的当属伊拉克，该国也是今年国际上供应增长最快的来源。

伊拉克10月的出口低于预期，因恶劣天气导致装船推迟。7月南部石油出口达到纪录高位每日306.4万桶。

调查中有消息人士称，沙特阿拉伯的石油产量也增长。该国将更多原油出口到海外，同时炼油厂增加原油使用，抵消了国内电厂使用量季节性下降。

根据调查，沙特该月产量为每日1,025万桶，距离6月所创纪录高位每日1,056万桶不远。

调查发现，OPEC中的两个西非国家--安哥拉和尼日利亚产量下降。11月利比亚产量微减。