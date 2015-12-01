《中国报摘》--中国证券报12月1日

* 头版头条:

--中国国家发改委、国家能源局发布《关于推进输配电价改革的实施意见》等六大电力体制改革配套文件。电力市场分析人士指出，开放售电侧和形成电力交易市场是本轮改革的两大亮点，但从售电侧的放开到真正的电力市场的形成还有很长的路要走，电改还需要一步步推进。

* 其他:

--南方电网混改试点启动，其下属深圳供电局与招商局集团招商地产等联合组建成立前海蛇口自贸区供电有限公司，注册资金1亿元人民币。该公司是落实国家电力体制改革、国有企业改革政策，率先在增量配电网领域成立的混合所有制供电企业。

--北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫表示，中国经济这一轮下行更多的是外部性、周期性因素所致。为防范经济增长率继续下滑，政府一方面要坚定结构性改革，另一方面要采取必要的反周期、稳增长的措施。

--深高速 公告，自2016年2月7日零时起，旗下三条深圳市内高速公路南光高速、盐排高速和盐坝高速实施免费通行，深圳交委则根据相应的调整方式以现金对公司进行补偿。调整方案分两阶段实施，且第二阶段将有两种执行方案可选，总金额最低约76.52亿元，最高约96.88亿元。

--复星医药 公告，复星医药子公司Regal Gesture Limited拟认购挂号网发行的3,966.93万股E轮优先股，认购金额总计约6,500万美元。