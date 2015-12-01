《全球重要经济事件一览表》--12月1日-12月8日

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12月1日(二)

美国东兰辛--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势及货币政策发表讲话(1745)。

伦敦--英国央行公布今年银行业压力测试结果，并发布金融稳定报告(0700)，随后央行总裁卡尼就该报告举行记者会(0900)。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在议会发表讲话(1200)。

苏黎世--经济合作暨发展组织(OECD)发布瑞士经济调查报告(1330)。

悉尼--澳洲央行举行议息会议(0330)

珀斯--澳洲央行总裁史蒂文斯向澳洲以色列商会发表讲话(2300)。

12月2日(三)

华盛顿--美联储主席叶伦在“全国高校美联储挑战总决赛(National College Fed Challenge Finals)”上致欢迎辞(1330)。

华盛顿--美联储主席叶伦在华盛顿经济俱乐部发表演讲(1700)。

劳德代尔堡--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1310)。

阿林顿--美联储理事塔鲁洛参加联邦存款保险公司(FDIC)主办的会议(1400)。

波特兰--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在波特兰一个社区领袖会议上，就经济前景发表讲话(2040)。

华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1900)。

伦敦--英国央行执行理事、首席信息官John Finch发表讲话(1620)。

伦敦--英国央行普通保险理事Chris Moulder在一个论坛发表讲话，主题关于“英国普通保险的未来：监管、竞争和创新”(0900)。

日本冈山--日本央行副总裁岩田规久男向当地商业领袖发表演讲，并召开记者发布会(0130)。

渥太华--加拿大央行宣布利率决定(1500)。

柏林--德国央行官员Carl- Ludwig Thiele就2016年趋势发表讲话(1800)。

12月3日(四)

华盛顿--美联储主席叶伦在国会联合经济委员会作证(1500)。

华盛顿--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在该行与财政部金融研究办公室联合主办的会议上致欢迎词，会议主题为“金融稳定：政策分析与数据需求”(1340)。梅斯特还将在会议期间的餐会上致欢迎词(1810)；美联储副主席费舍尔将在餐会上讲话(1815)。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼就Hypo Alpe Adria银行倒闭问题接受议会质询。

法兰克福--荷兰财长迪塞尔布洛姆在德国商业论坛发表讲话(0800)。

东京--日本央行审议委员木内登英在一个资本市场论坛发表讲话(0630)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决定并举行记者会(1245)。

奥斯陆--挪威统计局发布最新经济预估(0900)。

12月4日(五)

费城--在费城联邦储备银行主办的“美国经济新常态”论坛上，费城联邦储备银行总裁哈克致开幕词(1515)，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就“新费雪主义(Neo Fisherianism)”发表讲话(2045)，明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“货币政策重新正常化”发表讲话(2100)。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利和欧洲央行总裁德拉吉出席纽约经济俱乐部会议(1700)。

柏林--德国央行官员Joachim Nagel和Johannes Beermann参加货币讨论会(0800)。奥地利央行总裁诺沃特尼在货币讨论会上发表讲话(1330)。

罗马--意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)在主题为“意大利央行关于家庭金融的分析”会议终场发表总结讲话(1400)。

雅典--希腊央行公布年度货币政策报告。

12月5日(六)

纽约--德国央行理事Andreas Dombret发表演说，题为“坚如磐石：银行资本是万能的工具吗？”(2330)

12月7日(一)

美国曼西--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在波尔州立大学商业与经济研究中心主办的第20届印第安纳经济展望年会的餐会上，就经济与货币政策发表讲话(1730)。

布鲁塞尔--欧元集团会议。

日本奈良--日本央行审议委员佐藤健裕对当地商界领袖发表讲话。

东京--日本央行总裁黑田东彦与法国央行副总裁Anne Le Lorier在欧洲金融市场协会论坛上发表演讲(0345)。

12月8日(二)

布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)举行新闻发布会，发布新的斯洛伐克季度宏观经济预测(1200)。

多伦多--加拿大央行总裁波洛兹在加拿大帝国俱乐部(Empire Club of Canada)发表讲话(1810)，而后举行新闻发布会(1910)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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