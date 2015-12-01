《新兴市场重要经济事件预告》--12月1日-12月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月1日(二)

首尔--韩国央行将公布11月政策会议记录(0700)。

开普敦--南非央行副总裁Francois Groepe在开普敦货币政策论坛上发表演讲(1530)。

华盛顿--中国财政部副部长朱光耀在彼得森研究所发表讲话(2100)。

新德里--印度央行举行利率会议。

安卡拉--土耳其央行公布11月政策会议记录(1200)。

布达佩斯--匈牙利央行非议息会议。

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至12月2日)。

12月2日(三)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)全球战略集团会议(至12月3日)。

华沙--波兰央行宣布利率决定(1030)。

布达佩斯--匈牙利央行发布11月政策会议记录(1300)。

12月3日(四)

暂无重要经济事件。

12月4日(五)

新德里--印度总理莫迪和财长杰特利参加由Hindustan媒体集团主办的为期两天(至12月5日)的领导层峰会，并作为主要演讲者发表演说。

12月7日(一)

暂无重要经济事件。

12月8日(二)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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