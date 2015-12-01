《新兴市场重要经济事件预告》--12月1日-12月8日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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12月1日(二)
首尔--韩国央行将公布11月政策会议记录(0700)。
开普敦--南非央行副总裁Francois Groepe在开普敦货币政策论坛上发表演讲(1530)。
华盛顿--中国财政部副部长朱光耀在彼得森研究所发表讲话(2100)。
新德里--印度央行举行利率会议。
安卡拉--土耳其央行公布11月政策会议记录(1200)。
布达佩斯--匈牙利央行非议息会议。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至12月2日)。
12月2日(三)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)全球战略集团会议(至12月3日)。
华沙--波兰央行宣布利率决定(1030)。
布达佩斯--匈牙利央行发布11月政策会议记录(1300)。
12月3日(四)
暂无重要经济事件。
12月4日(五)
新德里--印度总理莫迪和财长杰特利参加由Hindustan媒体集团主办的为期两天(至12月5日)的领导层峰会，并作为主要演讲者发表演说。
12月7日(一)
暂无重要经济事件。
12月8日(二)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程 (编译 李爽 审校 龚芳)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选