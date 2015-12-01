《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月1日

*工商时报：

--香港离岸市场行情带动，台湾的银行再加码吸收人民币存款。据了解，二周前，香港离岸市场人民币利率再度站上4%，银行忧心流动性危机再起，使原本回档的人民币利率订价再度转向，包括兆丰、合库等大型行库纷纷转减为加，以至少1码(0.25个百分点)的幅度拉高人民币优惠存款利率，不少银行的优存利率因而重新站回3%以上。

--第三次两岸协议成效策进会昨日于台北召开，尽管双方并未将货贸协议纳入正式议题，但大陆海协会常务副会长郑立中受访时表示，双方分歧正慢慢缩小、共识正逐步扩大。他透露，双方现在已就货贸的部分文本达成共识。

*经济日报：

--金管会研拟放宽大陆合格境内机构投资者(QDII)来台投资规定，投资投信基金考虑另增5亿美元额度，预计明年1月中以后放行，QDII来台投资股票及基金空间将因此提高，有助扩大台股资金动能。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。