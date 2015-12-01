中国个股：深高速旗下三条高速明年2月将免费，政府最高补偿近97亿

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透上海12月1日 - 中国深圳高速公路股份有限公司 周二公告，明年2月将对旗下三条高速实施免费通行，政府相应予以现金补偿。两种不同执行方案中，总金额最低约76.52亿元人民币，最高约96.88亿元。
据协议，自2016年2月7日零时起分两阶段实施调整方案，即：深高速对南光高速、盐排高速和盐坝高速实施免费通行，深圳交委根据相应的调整方式，以现金进行补偿。
第一阶段，深高速在保留拟调整路段收费公路权益并继续承担管理和养护责任的情况下，对该等路段实施免费通行，深圳交委向采购该等路段的通行服务，并就所免除的路费收入给予补偿。
第二阶段，将在第一阶段届满前10个月内，由深圳交委根据不同情况选择自2019年1月 1日零时起采用方式一或方式二执行。方式一情况下，补偿金额总额暂定为96.88亿元；方式二补偿金额总额暂定为76.52亿元。
具体来说，若采用方式一，则继续沿用第一阶段的调整方式；若采用方式二，深圳交委将提前收回拟调整路段的收费公路权益并给予相应的补偿，深高速将不再拥有该等路段收费公路权益，亦不再承担相应管理和养护责任。
深高速表示，通过本次调整，以拟调整路段未来收入及/或收益所产生的预计现金流为基础，以合理的对价及资金成本获得大额现金资产，有助于改善财务状况，并提升业务拓展和新产业探索的能力与空间。
深高速同日发布董事会决议，计划在不超过7.18亿元金额范围内，参与贵州银行增资扩股项目。
因筹划签署合同，深高速股票周一停牌一天，停牌前收报9.44元，最近一个月累计上涨48%。(完)
参看详情，可点选上海证券交易所网站 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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