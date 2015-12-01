《台湾重要政经日程》--12月1日

=====================今日重要政经消息============================== 12/1(二) --09:55 日经公布PMI指数。 =================================================================== 12/3(四) --14:00 国泰投信2016年投资展望记者会。 12/4(五) *--12:30 央行标售364天期存单，金额1,500亿台币。 --16:20 台湾央行公布11月底外汇存底，上月为4,267.74亿美元。 12/7(一) --16:00 财政部公布11月商品进出口数据，上月为年跌11.0%。 12/8(二) --08:30 主计总处公布11月消费者物价指数，上月为升0.31%。 --10:30 摩根投信2016投资展望记者会。 --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。 12/10(四) --09:00 两岸经济产业合作论坛。 --13:30 台湾台积电 公布月营收。 12/15(二) *--12:30 央行标售两年期存单，金额300亿台币。 12/17(四) --台湾央行召开第四季理监事会议。 12/28(一) --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 注：*代表新增。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)