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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 08:34 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月1日-12月8日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间  国家     规模   发行细节
 12/01        日本            标售10年期公债
                              
 12/03        法国            标售长期政府债券(OAT)
 12/03        日本            标售三个月期贴现国库券
 12/03        日本            提高流动性公债标售
 12/03        西班牙          标售公债
 12/07  1350  法国            标售国库券(BTF)
 12/08        美国            发售三年期公债
 12/08        日本            标售六个月期贴现国库券
 12/08        日本            标售30年期公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王兴亚；审校　戴素萍)

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