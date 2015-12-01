《中国报摘》--其他报纸重要消息12月1日

**上海证券报**

--农业部科技教育司司长唐珂日前透露，多部委联合制定的《土壤环境保护和污染治理行动计划》推出在即，将制定中国土壤污染治理的具体“时间表”，总体上将把土壤污染划分为农业用地和建设用地，分类进行监管治理和保护，争取到2020年土壤恶化情况得到遏制。

--中国保监会同意时代万恒 将所持有的百年人寿1亿股股份转让给大连万达集团。受让完成后，万达集团持有百年人寿的股份9亿股，占总股本的11.55%。

--新基金发行大幅回暖，据统计，11月共计有101只新基金成立发行，超过了此前三个月的总和，共计募资额达到了686.67亿元人民币。

--市场上首只黄金ETF即将纳入融资融券标的，投资者将可以通过融资加杠杆买入黄金，最大杠杆可以达到1.9倍，也可以通过融券做空黄金。

--世纪华通 发布重大资产重组预案，拟收购近135亿元人民币的游戏资产，夯实其传统业务和新兴游戏业务并行的双主业发展模式。

**证券时报**

--华夏银行 与阿里巴巴 关联企业蚂蚁金服正式建立战略合作关系，将在招财宝、余额宝、蚂蚁金融云、芝麻信用等多方面展开全面战略合作。

**21世纪经济报道**

--因担保的“12蒙恒达”中小企业私募债兑付延期，内蒙古鄂尔多斯东胜城市建设开发投资有限责任公司被投资者诉诸仲裁，这是首例因资本市场债券违约城投公司被提请仲裁。

**金融时报**

--中国进出口银行浙江省分行和浙商银行签署小微企业转贷款总体战略合作协议，初步达成首期10亿元的合作贷款，这是政策性银行首度尝试通过境内转贷款方式支持小微企业。(完)