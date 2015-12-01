《香港报摘》--经济日报12月1日

**头版头条**

--港府及港铁 就谁负责广深港高铁（香港段）超支费用拉锯数月，双方昨日同意将工程费修订为844.2亿港元并「封顶」，超支达30%。

**其他**

--港铁 昨宣布将分两期合共派发257.6亿港元的特别股息，变相曲綫向政府支付高铁香港段超支的费用。分析认为，港铁融资后负债比率虽升至29%，但不会影响其信贷评级，惟股价短綫恐受压。

--内衣生产商维珍妮 正积极扩大市场份额，计划在越南增设4家厂房，预计明年首季至2018年陆续投产。

--华南城 上月中成功分拆家具公司好百年家居在新三板上市，执行董事兼首席财务总监冯星航表示，集团所有持续性收入业务均具备分拆上市的机会，不排除在香港上市。

--辉山乳业 公布，经生物资产公平值调整后，半年少赚4.5%至7.54亿元人民币，不派中期息。而最近多次增持股票的主席杨凯表示，未有计划再大幅增持。

--12月新股开场，内地医药分销商创美药业（新上市编号：02289）及中铁建 分拆出来的高新装备（新上市编号：01786）拟合共集资约33亿港元。

--瑞信预警，香港经济面对结构性下行，走入「漫长寒冬」，未来5年平均增长2.2%，低于过去15年的4%平均增长。（完）

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