《交易视点》台湾央行降息与否无共识，债市料观望--凯基证券

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透台北12月1日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，由于近期多次测试低档未果，使得短底浮现的疑虑大增，加上缺乏新的题材刺激，筹码将面临换手的过程，由于市场对于月中央行理监会降息的共识尚未成为主流，因此交易商偏向观望的机会增高，行情短线难脱区间震荡。
凯基证券预估，五年券104/13期 交易区间0.70%-0.77%；10年券104/12R期 交易区间1.10%-1.18%。(完) (整理 董永年; 审校 曾祥进)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选