《交易视点》台湾央行降息与否无共识，债市料观望--凯基证券

路透台北12月1日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，由于近期多次测试低档未果，使得短底浮现的疑虑大增，加上缺乏新的题材刺激，筹码将面临换手的过程，由于市场对于月中央行理监会降息的共识尚未成为主流，因此交易商偏向观望的机会增高，行情短线难脱区间震荡。