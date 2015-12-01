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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 08:45 BJT

《交易视点》台湾央行降息与否无共识，债市料观望--凯基证券

路透台北12月1日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，由于近期多次测试低档未果，使得短底浮现的疑虑大增，加上缺乏新的题材刺激，筹码将面临换手的过程，由于市场对于月中央行理监会降息的共识尚未成为主流，因此交易商偏向观望的机会增高，行情短线难脱区间震荡。

凯基证券预估，五年券104/13期 交易区间0.70%-0.77%；10年券104/12R期 交易区间1.10%-1.18%。(完) (整理 董永年; 审校 曾祥进)

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