版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 08:38 BJT

日本已公布经济指标--2015/12/1

经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值

据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 -0.2% p -0.2% r 12月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 持平 -0.2% 12月24日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 -0.1% -0.1% 12月24日 -- 工业生产(m/m) 10月 +1.4% p +1.1% r 12月14日 -- 失业率 10月 3.1% p 3.4% @ 12月24日 -- 贸易收支(亿日圆) 10月 逆差1,115 逆差1,145 12月16日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 10月 -2.4% -0.4% 12月24日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)

参看全球经济数据相关资料，可点选

参看日本经济数据相关资料，可点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐