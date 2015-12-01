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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 08:48 BJT

长江期货：中证500期指总持仓再度增加

以下内容节选自12月1日的《期货日报》：

周一，沪深300期指主力合约IF1512收出长上下影线的十字星。沪深300股指期货四份合约持仓量增加686手至41861手，显示市场在大幅振荡过程中，多空分歧加大。

　　数据显示，前20名席位在IF1512合约上共持买单27489手、卖单28675手。主力净空持仓量1186手，较前一交易日增加228手。这主要是由于主力空方增仓力度较主力多方更大。周一，前20空方合计增持卖单602手，前20多方合计增持买单203手。在期指交投仍受严格限制的情况下，前20空方席位中有6家席位增仓数量逾百手，其中中信期货席位增持卖单297手，幅度较大。前20多方席位中仅永安期货、上海东证期货席位增仓逾百手。重点席位观察，中信期货席位增持卖单，净空持仓量升至近一个半月以来最高的842手。招商期货席位净空持仓量在周一也升至近两个月以来最高的1812手。因此，从主力席位净持仓量变动的角度来看，显示主力空方更胜一筹。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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