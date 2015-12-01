长江期货：中证500期指总持仓再度增加

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下内容节选自12月1日的《期货日报》：
周一，沪深300期指主力合约IF1512收出长上下影线的十字星。沪深300股指期货四份合约持仓量增加686手至41861手，显示市场在大幅振荡过程中，多空分歧加大。
数据显示，前20名席位在IF1512合约上共持买单27489手、卖单28675手。主力净空持仓量1186手，较前一交易日增加228手。这主要是由于主力空方增仓力度较主力多方更大。周一，前20空方合计增持卖单602手，前20多方合计增持买单203手。在期指交投仍受严格限制的情况下，前20空方席位中有6家席位增仓数量逾百手，其中中信期货席位增持卖单297手，幅度较大。前20多方席位中仅永安期货、上海东证期货席位增仓逾百手。重点席位观察，中信期货席位增持卖单，净空持仓量升至近一个半月以来最高的842手。招商期货席位净空持仓量在周一也升至近两个月以来最高的1812手。因此，从主力席位净持仓量变动的角度来看，显示主力空方更胜一筹。(完)
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荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选