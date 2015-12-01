《香港报摘》--信报12月1日

**头版头条**

--广深港高铁香港段工程“超支、超时”程度有新界定，最新造价估算844亿港元，超支194.2亿港元（三成），目标完工日期为2018年第三季。政府与港铁 达成“封顶费”协议，若再超支便由港铁“包底”承担额外费用。

**其他**

--人民币贬值不但令银行存款流失，企业的盈利亦受影响，辉山乳业 截至9月底止的上半年度液态奶销售虽按年急升31.6%，至18.2万吨，惟因人民币贬值造成大额汇兑损失，加上整体乳业低迷导致产品售价下跌，期内纯利按年微降4.5%至7.54亿元人民币。

--嘉年华国际 近期不断扩展内房以外业务，早前宣布踩入机动游戏领域。集团行政总裁梁永昌指出，未来将增购更多机动游戏机，并在内地城市举办移动嘉年华，长远希望将有关业务分拆上市。

--华南城 上半年度收入倒退58.1%，至21.5亿港元；其中物业销售收入大跌67.5%，但持续收入却增长63.3%，至6亿港元，占收入比重由7%提升至28%。（完）

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