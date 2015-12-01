新闻稿：IMF为什么建议将人民币纳入特别提款权货币篮子？--官网

路透北京12月1日 - 以下是IMF官网上关于2015年特别提款权审查的问题与解答的新闻稿

什么是特别提款权？

特别提款权是基金组织于1969年创造的一种用于补充成员国官方储备的国际储备资产。特别提款权的价值目前根据由四种主要货币（美元、欧元、日元和英镑）组成的货币篮子确定。2016年10月1日新货币篮子生效后，篮子将扩大，中国的人民币将作为第五种货币加入篮子。

基金组织通常根据每个成员国在基金组织的份额，将特别提款权分配给成员国。到目前为止，总共分配了2041亿特别提款权，最近一次分配是在2009年，分配额为1826亿特别提款权。

特别提款权不是货币，也不是对基金组织的债权，而是对基金组织成员国的可自由使用货币的潜在求偿权。特别提款权的持有方可以通过两种方式以其持有的特别提款权换取这些货币：一是通过成员国之间的自愿交换安排；二是基金组织指定对外状况强健的成员国从对外状况薄弱的成员国购买特别提款权。

除了作为补充性储备资产外，特别提款权还是基金组织和其他一些国际组织的记账单位。特别提款权也被用于基金组织与成员国的融资安排。

特别提款权审查通常涵盖哪些方面？

执董会通常每五年对特别提款权篮子的构成进行审查，以提高特别提款权作为储备资产的吸引力。审查涵盖特别提款权定值方法的关键要素，力求确保特别提款权的定值反映各货币在全球贸易和金融体系中的相对重要性。这些要素包括：选择特别提款权篮子货币的标准，篮子货币的数目，以及确定货币权重的方法。组成特别提款权利率篮子的金融工具通常也在审查范围之内。

在2015年11月结束的审查中，执董会决定，从2016年10月1日起，中国的人民币将被认定为可自由使用货币，并作为除美元、欧元、日元和英镑之外的第五种货币加入特别提款权篮子。另外，修订了权重公式，以解决其长期以来存在的缺陷。

加入特别提款权货币篮子的标准是什么？

目前的加入标准是执董会在 2000 年批准的。执董会确定，特别提款权篮子由五年期间货物和服务出口价值最大的四个（2016年10月1日起扩大到五个）成员国或货币联盟发行的、并被基金组织认定为“可自由使用”的货币构成。

出口标准扮演着“门槛”的角色，旨在确保有资格加入篮子的货币是由那些在全球经济中发挥核心作用的成员国或货币联盟发行的。自上世纪70年代以来，该标准一直是特别提款权定值方法的一部分。

2000年，增加了特别提款权篮子中的货币还必须可自由使用这一标准，以使货币选择标准正式体现金融交易的重要性。

执董会在2015年特别提款权审查时采纳的决定再次确认了现有的两项实质性标准（出口和可自由使用），同时将篮子规模从四种货币扩大到五种货币，2016年10月1日生效。执董会作出这一决定是考虑到，由五种货币组成的篮子将更稳定、更具代表性，同时，扩大篮子带来的管理负担是可控的。

如何定义一种“可自由使用”的货币？

根据《基金组织协定》，如果基金组织认定一个成员国的货币事实上广泛用于国际交易支付，并且在主要外汇市场上广泛交易，那么该货币被定义为“可自由使用”货币。

可自由使用货币的概念关注货币的实际国际使用和交易，不能等同于某种货币是否自由浮动或完全可兑换。

一种货币可以被广泛使用和广泛交易，即使其受到一些资本账户的限制（过去，英镑和日元被认定为可自由使用货币时，仍存在一些资本账户管制）。另一方面，某种完全可兑换的货币未必被广泛使用和广泛交易。

可自由使用的概念在基金组织的资金操作中起着核心作用。具体而言，接受基金组织资金援助的成员国有权得到以可自由使用货币提供的这种援助。的确，基金组织的贷款业务实际上是通过可自由使用货币或特别提款权来进行的。在使用特别提款权的情况下，借款国有权将特别提款权兑换成可自由使用货币。在资金操作中，可自由使用的概念旨在确保成员国能够直接或间接地（不受损失地兑换成另一种货币）利用从基金组织获得的货币来满足国际收支融资需求。

2015年特别提款权审查的重点和结果是什么？

基金组织最近结束了对特别提款权货币篮子五年一度的审查。鉴于中国继续符合加入特别提款权篮子的出口标准，审查的重点是评估人民币是否符合加入特别提款权篮子的另一项标准，即能否被认定为一种可自由使用货币。为判断一种货币是否符合该标准，执董会必须确定该货币事实上被广泛用于国际交易支付并在主要外汇市场上广泛交易。

执董会在2015年11月30的会议上决定，从2016年10月1日起，中国的人民币将被认定为可自由使用货币，并作为除美元、欧元、日元和英镑之外的第五种货币加入特别提款权篮子。另外，根据新的权重公式对特别提款权篮子中各货币的权重作了调整，新公式是基于发行国的出口价值、基金组织其他成员国持有的以各篮子货币计值的储备数额、外汇市场交投总额以及以各篮子货币计值的国际银行负债和国际债务证券。

基金组织工作人员为什么建议将人民币纳入特别提款权货币篮子？

国际使用和交易增加。自2010年上次特别提款权审查以来，人民币在国际支付中的使用已显着增加。此外，在三个主要交易时区中，覆盖两个时区的外汇市场上的人民币交易已大幅增加，能够满足基金组织业务涉及的交易规模。在工作人员看来，这为认定人民币在国际交易支付中“广泛使用”及在主要外汇市场上“广泛交易”提供了依据。

操作要求。尽管操作问题并不是将一种货币纳入特别提款权篮子的正式要求，但工作人员认为，基金组织及其成员国和特别提款权的其他使用方目前能够在无重大阻碍的情况下开展人民币操作，这意味着，可以合理地确信，基金组织相关业务可以平稳运作。这是中国当局近期实施的改革（主要是决定向官方储备管理者及其代理全面开放在岸固定收益和外汇市场）的直接结果。中国当局还采取了关键的改革措施来推进更广泛的改革议程，支持人民币的国际使用并增强宏观金融稳定，例如，完全放开国内利率，采取步骤提高汇率的市场化决定程度，以及实施新的跨境银行间支付系统。

加强数据披露的补充步骤。尽管数据披露并不是将一种货币纳入特别提款权篮子的正式标准，但篮子货币的发行国通常符合透明度方面的高标准。中国当局最近已采取十分可喜的步骤，扩大数据披露并增强对多边数据倡议的承诺。

执董会为什么支持将中国的人民币纳入特别提款权篮子？

基金组织执董会负责决定人民币是否应被认定为可自由使用货币并被纳入特别提款权篮子。由于没有事先设定的门槛或基准，这项决定最终需要执董会根据《基金组织协定》的“可自由使用”定义及各项量化指标作出政策判断。

工作人员撰写的报告提供了严格的技术评估和明确的建议，供执董们参考。

执董会同意工作人员的分析和建议，认定中国的人民币可自由使用，并将其作为除美元、欧元、日元和英镑外的第五种货币纳入特别提款权篮子，2016年10月1日生效。

人民币何时被正式纳入特别提款权篮子？

包含人民币在内的新货币篮子将于2016年10月1日生效。

根据特别提款权使用方的反馈，执董会先前将现有篮子的有效期延至2016年9月底。这一决定反映了以下愿望：避免篮子在日历年末发生变化（此时交易量低）；在当前特别提款权审查形成的比平常更为不确定的环境下，促进与特别提款权有关的操作继续平稳运行；如果决定特别提款权篮子增加一种新货币，能留出足够时间进行调整。

为什么人民币在2016年10月1日才成为可自由使用货币？

人民币已经达到被认定为可自由使用货币并纳入特别提款权篮子的所有条件和操作要求。然而，如果基金组织对可自由使用货币的认定从审查结束之日（2015年11月30日）生效，那么在基金组织资金交易中，就可以立即将人民币作为可自由使用货币来使用，而基金组织及其成员国此时从操作角度看尚未做好准备。推迟将人民币正式纳入特别提款权篮子也能使特别提款权的使用方有时间调整其业务。因此，基金组织认定人民币为可自由使用货币并将其纳入特别提款权篮子仅在2016年10月1日才生效。

为什么修改权重公式？主要变化是什么？

执董会长期以来一直认识到决定特别提款权篮子货币权重的旧有方法存在缺陷，特别是金融变量的权重相对较低、范围相对较窄，并且流量（出口）和存量（储备）的加权有内生性。

在结束2010年特别提款权审查时，执董们对一项关于调整权重公式的工作计划表示欢迎，该项工作将考虑贸易和金融指标的相对作用等问题。

执董会批准的新公式是2010年审议提出的两个备选方案之一。新公式提高了金融变量的比重和代表性，并克服了旧公式的内生权重问题。在新公式中，出口和金融变量具有相同的权重，并且，金融指标的范围得以扩大，以更好地反映不同的金融交易。

新的特别提款权篮子中每种货币的权重是多少？

根据新公式，特别提款权篮子中各货币的权重分别是：美元41.73%，欧元30.93%，中国人民币10.92%，日元8.33%，英镑8.09%。该货币篮子将于2016年10月1日生效。

2016年9月30日，将使用这些权重确定特别提款权篮子货币的新的固定数量。此后任何一天每种货币在特别提款权价值中所占比重将取决于当天的汇率。

人民币加入特别提款权篮子后，对特别提款权本身和对基金组织的业务操作有什么影响？

自1980年特别提款权篮子的规模从16种货币缩小到5种货币（1999年，欧元取代了德国马克和法国法郎）以来，人民币的加入是特别提款权篮子构成的首次重大变化。

人民币的加入将提高特别提款权作为国际储备资产的吸引力，使特别提款权篮子更加多元化，使篮子构成更能代表世界主要货币。

从操作角度看，将人民币纳入特别提款权篮子意味着，在计算特别提款权利率时，将纳入一项人民币工具，另外，中国与基金组织之间的货币兑换程序也将有所变化。这还会影响未来基金组织交易的开展，这些交易将可以用人民币进行，因为人民币从2016年10月1日起将被认定为可自由使用货币。

特别提款权篮子中所有货币的发行国的当局（目前也包括中国当局）都应维持能便利基金组织及其成员国和特别提款权的其他使用方以其货币开展业务操作的政策框架。

人民币的加入将对全球货币体系和总体金融体系产生什么影响？

从更广泛的角度看，可以将人民币加入特别提款权货币篮子视作中国与全球金融体系融合过程中的一个重要里程碑。它也对中国的持续改革进程起到确认和强化作用。

随着这种融合过程继续推进并不断深化，并且其他新兴市场经济体在这方面也取得进展，国际货币和金融体系将得到增强，这进而将支持全球经济增长和稳定。

人民币的加入还将提高特别提款权作为国际储备资产的吸引力，因为特别提款权篮子将更加多元化，篮子构成将更能代表世界主要货币。

人民币加入特别提款权篮子后，对人民币、对中国有什么影响？

将人民币纳入特别提款权篮子是对以下事实的认可：近年来，随着中国实施政策改革以转向更加开放的市场化经济，人民币的国际化程度显着提高。

人民币加入特别提款权篮子还将对人民币已经不断增加的国际使用和交易起到支持作用。

人民币加入特别提款权利率篮子后，对特别提款权利率有何影响？

人民币将于2016年10月1日被纳入特别提款权篮子，对特别提款权利率的影响将取决于当时的利率。这种影响是不确定的。不过，由于中国的利率目前高于特别提款权利率篮子中的其他货币的利率，当人民币被纳入篮子时，特别提款权利率可能会上升。