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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 08:45 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月1日

12月1日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7508港元      )
                                                                                                                                                                                                          
 美股道琼工业指数周一收低-78.57,或-0.44%,报17719.92点.医疗保健和消费类股领跌，投资者为各央行的政策消息做准备。                                                                                            
                                                                                                                                                                                                          
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                                     
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                                        
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                    
 中海油                       110.850    2.80      49590             8.592       0.14                                                                                                                     
 中国铝业                       8.060    1.13      18923             2.499       1.17                                                                                                                     
 中国移动                      57.470   -0.61     244251            89.088       1.12                                                                                                                     
 中国人寿                      17.500   -0.46     169931            27.128       1.41                                                                                                                     
 中石油                        71.210    1.32      37725             5.519       0.17                                                                                                                     
 中石化                        61.880    0.44      53197             4.796       0.97                                                                                                                     
 汇丰控股            <HSBC.K   39.900   -0.55    1650136            61.851       0.08                                                                                                                     
 中电信                        49.670    1.10      11206             3.850       1.31                                                                                                                     
 中国联通                      12.450    0.24     175311             9.650       0.52                                                                                                                     
 兖州煤业                       4.580   -1.51      10187             3.550       0.28                                                                                                                     
 华能国际                      35.560   -1.63      41072             6.890       1.93                                                                                                                     
 南方航空                      37.030    1.48       7958             5.740       1.24                                                                                                                     
 东方航空                      27.000   -0.81       8399             4.185       2.08                                                                                                                     
 中芯国际                       5.260   -0.57      17210             0.815       0.66

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