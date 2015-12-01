《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月1日

12月1日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7508港元 ) 美股道琼工业指数周一收低-78.57,或-0.44%,报17719.92点.医疗保健和消费类股领跌，投资者为各央行的政策消息做准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 110.850 2.80 49590 8.592 0.14 中国铝业 8.060 1.13 18923 2.499 1.17 中国移动 57.470 -0.61 244251 89.088 1.12 中国人寿 17.500 -0.46 169931 27.128 1.41 中石油 71.210 1.32 37725 5.519 0.17 中石化 61.880 0.44 53197 4.796 0.97 汇丰控股 <HSBC.K 39.900 -0.55 1650136 61.851 0.08 中电信 49.670 1.10 11206 3.850 1.31 中国联通 12.450 0.24 175311 9.650 0.52 兖州煤业 4.580 -1.51 10187 3.550 0.28 华能国际 35.560 -1.63 41072 6.890 1.93 南方航空 37.030 1.48 7958 5.740 1.24 东方航空 27.000 -0.81 8399 4.185 2.08 中芯国际 5.260 -0.57 17210 0.815 0.66