国泰君安期货：多头受制，沪锌价格长期偏空格局难改

以下内容节选自12月1日的《期货日报》：

近期，在主要锌冶炼企业倡议减产和有色金属协会建议国家收储的影响下，锌价大幅反弹。对于后市，我们认为锌价反弹后将延续弱势格局，投资者切莫盲目追涨，建议坚持偏空思路。

随着本轮价格回落至12000元/吨附近，沪期锌总持仓量最高达到57.8万手，逼近历史高位，随后价格反弹，空头回补。从形态来看，K线上影线较长，表明多方力量仍旧偏弱，追高信心不足。锌价反弹受阻，预计后期持续遭打压的可能性较大。

综上所述，我们认为锌供应过剩的格局难以改变，后期库存消化也需要较长时间，因此锌价振荡下行的趋势没有发生改变，操作思路仍应该以逢高抛空为主。(完)

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