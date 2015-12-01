国泰君安期货：多头受制，沪锌价格长期偏空格局难改

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下内容节选自12月1日的《期货日报》：
近期，在主要锌冶炼企业倡议减产和有色金属协会建议国家收储的影响下，锌价大幅反弹。对于后市，我们认为锌价反弹后将延续弱势格局，投资者切莫盲目追涨，建议坚持偏空思路。
随着本轮价格回落至12000元/吨附近，沪期锌总持仓量最高达到57.8万手，逼近历史高位，随后价格反弹，空头回补。从形态来看，K线上影线较长，表明多方力量仍旧偏弱，追高信心不足。锌价反弹受阻，预计后期持续遭打压的可能性较大。
综上所述，我们认为锌供应过剩的格局难以改变，后期库存消化也需要较长时间，因此锌价振荡下行的趋势没有发生改变，操作思路仍应该以逢高抛空为主。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选