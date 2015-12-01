长江期货：沪铝价格重心将继续下移

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下内容节选自12月1日的《期货日报》：
最近，受收储传闻和技术超跌等因素影响，沪铝出现强劲反弹。但是，铝价上行缺乏基本面支撑，供需失衡仍是顽疾，铝价经过盘整后重心将继续下移。建议投资者保持空头思维，同时关注行业减产情况。
沪铝在创出历史新低后，出现强劲反弹。成交量继续维持高位，但持仓量逐渐减少显示市场对反弹前景信心不足。本周沪铝开盘后便大幅下挫，周一阴线完全吞没上周五阳线，同时持仓量出现回升，多头似乎“气数已尽”，行情重回跌势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选