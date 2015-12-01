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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 08:51 BJT

长江期货：沪铝价格重心将继续下移

以下内容节选自12月1日的《期货日报》：

最近，受收储传闻和技术超跌等因素影响，沪铝出现强劲反弹。但是，铝价上行缺乏基本面支撑，供需失衡仍是顽疾，铝价经过盘整后重心将继续下移。建议投资者保持空头思维，同时关注行业减产情况。

　　沪铝在创出历史新低后，出现强劲反弹。成交量继续维持高位，但持仓量逐渐减少显示市场对反弹前景信心不足。本周沪铝开盘后便大幅下挫，周一阴线完全吞没上周五阳线，同时持仓量出现回升，多头似乎“气数已尽”，行情重回跌势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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