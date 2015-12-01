金石期货：上海螺纹钢期货跌势暂难停

以下内容节选自12月1日的《期货日报》：

11月以来，螺纹钢期货价格不断创出新低，目前已跌至1650元/吨附近，超出市场预期，焦炭、铁矿石等上游原材料价格也紧跟螺纹钢下跌步伐。当前已经进入冬季销售淡季，钢厂减产力度不大，而需求在各种利空作用下不断恶化，因此螺纹钢期货下跌暂难画下休止符。

在宏观经济增速放缓和国家经济结构转型的情况下，螺纹钢需求恶化，供应端迟迟不减产加剧了螺纹钢供大于求的局面。(完)

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