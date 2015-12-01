金石期货：上海螺纹钢期货跌势暂难停

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下内容节选自12月1日的《期货日报》：
11月以来，螺纹钢期货价格不断创出新低，目前已跌至1650元/吨附近，超出市场预期，焦炭、铁矿石等上游原材料价格也紧跟螺纹钢下跌步伐。当前已经进入冬季销售淡季，钢厂减产力度不大，而需求在各种利空作用下不断恶化，因此螺纹钢期货下跌暂难画下休止符。
在宏观经济增速放缓和国家经济结构转型的情况下，螺纹钢需求恶化，供应端迟迟不减产加剧了螺纹钢供大于求的局面。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选