《香港报摘》--其他报纸重要消息12月1日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
**明报**
--大家乐 公布，截至9月底止半年纯利按年跌14.68%至2.07亿港元。大家乐于业绩中暗示纯利下滑，是业务受占中影响，惟相比同业大快活 上周公布纯利大增逾三成，表现明显失色。
**星岛日报**
--汇控 于6月举行的策略日上已扬言强攻珠三角地区，配合此策略方向，旗下汇丰中国昨日宣布，将组建广东业务管理团队，并任命何舜华为广东行政总裁，中期目标在广东打造税前盈利达10亿美元的业务规模。
**苹果日报**
--香港人买楼越买越小，今年截至11月25日，一手私楼A类单位（实用431方尺以下单位），暂录得3,682宗成交，较去年全年增1.1倍，成交总值逾184亿港元，同创纪录新高。
**东方日报**
--人民币国债认购缓步升温，中银香港 指，首两日国债总认购金额及手数，分别按年增加9%及6%，而首两日平均认购金额对比去年全期则增加2%。工银亚洲指，昨日国债认购宗数及金额升幅按年减慢，最多认购手数约二至五手，最大宗认购手数约65手。大新 则表示，昨日认购金额及人数较首日增加两倍。
**文汇报**
--蚂蚁金融服务昨日宣布，其联手韩国电信等公司共同发起设立的网际网路银行K Bank已获韩国政府批准筹建，将在筹建完成并提交申请获批后，为韩国民众提供创新的网际网路金融服务。（完）
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中国报摘
台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 张喜良)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选