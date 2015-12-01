《香港报摘》--其他报纸重要消息12月1日

**明报**

--大家乐 公布，截至9月底止半年纯利按年跌14.68%至2.07亿港元。大家乐于业绩中暗示纯利下滑，是业务受占中影响，惟相比同业大快活 上周公布纯利大增逾三成，表现明显失色。

**星岛日报**

--汇控 于6月举行的策略日上已扬言强攻珠三角地区，配合此策略方向，旗下汇丰中国昨日宣布，将组建广东业务管理团队，并任命何舜华为广东行政总裁，中期目标在广东打造税前盈利达10亿美元的业务规模。

**苹果日报**

--香港人买楼越买越小，今年截至11月25日，一手私楼A类单位（实用431方尺以下单位），暂录得3,682宗成交，较去年全年增1.1倍，成交总值逾184亿港元，同创纪录新高。

**东方日报**

--人民币国债认购缓步升温，中银香港 指，首两日国债总认购金额及手数，分别按年增加9%及6%，而首两日平均认购金额对比去年全期则增加2%。工银亚洲指，昨日国债认购宗数及金额升幅按年减慢，最多认购手数约二至五手，最大宗认购手数约65手。大新 则表示，昨日认购金额及人数较首日增加两倍。

**文汇报**

--蚂蚁金融服务昨日宣布，其联手韩国电信等公司共同发起设立的网际网路银行K Bank已获韩国政府批准筹建，将在筹建完成并提交申请获批后，为韩国民众提供创新的网际网路金融服务。（完）

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