期货日报：供给端收缩短暂利好中国煤焦市场

以下内容节选自12月1日的《期货日报》：

目前，钢厂高炉开工率由升转降，河北地区钢厂高炉开工率下降1.27%，至83.81%。与此同时，全国163家样本钢厂高炉开工率下降0.55%，至77.76%。钢材需求进入淡季，后市开工率将继续走低。钢厂开工率下降，炉料库存也有所减少。大中型钢厂焦煤可用天数下降0.5天，至14.5天，焦炭库存可用天数下降0.5天，至9天。

对于焦炭市场而言，钢厂资金紧张，有意打压焦炭价格，而焦化厂亏损加剧，生产收缩，焦化厂焦炭库存下降，生产端短期有一定支撑。长期来看，焦化厂去产能进度缓慢，焦炭价格下跌趋势不改。

对于焦煤市场而言，内贸煤减产，进口量下降，港口库存也明显减少，部分地区现货紧俏，供给端短期有支撑。长期来看，焦化厂亏损严重，后市开工率下滑，焦煤需求疲弱，价格依然处于下行通道。(完)

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