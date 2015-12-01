港报社评：高铁靠财技续命，港府拆弹未完--经济日报12月1日

港府昨公布高铁最新财务方案，虽被批评耍财技，但要将成本封顶并赶及2018年通车，恐难有更好选择。惟高铁延误责任、其他铁路延期、港铁管治等三大问题，更待港府解决。

被抨左袋交右袋 现实无奈选择

港府与港铁昨召开记者会，公布高铁工程的最新评估，完工日期将推迟至2018年第三季，总成本将由原先估计的853亿元，压缩至844.2亿元，超支部分先由港府承担，港铁则派257亿元特别息，作为港铁大股东的港府将收息195.1亿元，几近高铁超支涉及的开支。此外，工程开支将封顶，未来若再超支将由港铁承担。

在新方案公布后，外界有批评指港府与港铁大玩财技。虽说港铁的特别息大致「抵偿」超支开支，惟港府身为持有港铁近七成半股权的大股东，港铁派发的股息本应属港府所有，故被抨为左袋交右袋的掩眼法，只是名义上并非由政府库房付钞而已。

现实是，高铁项目现已骑虎难下，若要追赶2018年底完工的目标、避免工程停摆甚至「烂尾」，造成更巨大经济损失，新方案恐已是没有更好办法下的无奈办法。当然，港铁小股东是否通过方案，仍难逆料，惟就算高铁工程眼前问题能拉扯过去，仍衍生三大问题未解。

其一，高铁工程延误责任。港府昨指为免法律程序影响工程进度，故2018年完工通车后才会启动法律程序，追究港铁责任。高铁工程严重超支延误，作为项目管理人的港铁应负最大责任，港府固要有责必究，立法会亦应督促港府，莫让责任归属问题不了了之。

其二，检视其他铁路延误。除高铁外，其他四条在建铁路支綫亦有不同程度延误，尤其同样由港府委托港铁兴建，与高铁合约性质类近的沙中綫，严重的超支及延误问题，是否一如高铁般处理？至于港铁为应对高铁延误，财务情况转差，南港岛綫、观塘延綫、西港岛綫等超支，港铁有否足够财力应付？

汲高铁昂贵教训 港府拆三炸弹

其三，整顿港铁管治。去年爆出高铁工程延误风波后，港府指要改革港铁的管治，惟一年多以来，除个别失职高层被辞退外，港府如何加强对港铁监管，以至港铁如何加强内部沟通与监察机制，仍未见有明显进展。港府应痛定思痛，莫再任港铁得过且过。铁路作为本港未来交通系统主要发展方向，港府必须汲取高铁此昂贵教训，交代处理上述三大问题的时间表，避免如高铁般的超支黑洞一再重演，令纳税人再沦冤大头。

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