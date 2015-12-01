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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 07:20 BJT

****主要国家经济指标预测--12月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值      前值   
    
   12月2日(三)
    0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)            第三季       +0.8%      +0.2%
                              (较上年同期)                     +2.4%      +2.0%
             最终消费                                            --       +0.9%
             资本支出                                            --       +0.4%
    0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI                   11月        58.2       58.8
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 11月初值   +0.2%      +0.1%
               扣除食品和能源的HICP(较上年同期)                +1.0%      +0.9%
    1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)          10月       -0.4%      -0.3%
                  (较上年同期)                                 -3.2%      -3.1%
    1200 美国抵押贷款市场指数                       前周         --       419.9
             再融资指数                                          --     1,612.9
    1315 美国ADP民间就业岗位增幅(万个)              11月    增加19.0   增加18.2
    1330 美国劳工成本                       第三季修正值       +1.1%      +1.4%
              非农生产力环比年率                               +2.2%      +1.6%
    1445 美国ISM纽约企业活动指数                    11月         --       705.3
    1500 加拿大央行利率决议                          --         0.5%       0.5%
    2230 澳洲AIG服务业指数                          11月         --        48.9
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较上季)        第三季修正值       --       +1.2%
                              (较上年同期)                       --       +2.6%

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    12月1日(二)
    0000 韩国出口(较上年同期)                    11月初值       -4.7%     -8.3%
             进口(较上年同期)                                  -17.6%    -12.8%
             贸易收支(亿美元)                                 顺差104       -- 
    0030 澳洲建筑许可                                10月       +3.9%     -2.3%
             民间部门建筑许可                                   -2.1%       -- 
    0030 澳洲经常帐赤字(亿澳元)                    第三季         181       165
             净出口对GDP的贡献率                                +1.5%    +1.00%
    0100 中国官方制造业PMI                           11月        49.6      49.8
             官方非制造业PMI                                     53.6       -- 
    0135 日本日经制造业PMI                       11月终值        52.6       -- 
    0140 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)    11月        49.1       -- 
    0145 中国财新制造业PMI                           11月        48.6      48.3
    0330 澳洲央行利率决议                            12月       2.00%     2.00%
    0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)             第三季        持平     +0.2%
                          (较上年同期)                          +0.8%     +0.9%
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                    10月       -0.8%       -- 
    0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)               11月       49.7       51.0
    0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI                 11月       54.9       54.4
    0850 法国Markit制造业PMI                         11月       50.6       50.8
    0855 德国Markit/BME制造业PMI                     11月       52.9       52.6
    0855 德国经季节调整失业人数变动(万人)            11月      减少13   减少0.5
             未经季节调整总失业人数(万人)                       263.3     264.3
             经季节调整失业率                                   6.3%       6.4%
             经季节调整总失业人数(万人)                        277.2        -- 
    0900 意大利失业率                                10月      11.5%      11.7%
    0900 欧元区Markit制造业PMI                   11月终值       52.8       52.8
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                    11月       52.7       53.6
    1000 意大利GDP(较前季)                     第三季终值       +0.2%     +0.2%
                  (较上年同期)                                  +0.8%     +0.9%
    1000 欧元区失业率                                10月       10.7%     10.8%
    1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季)           第三季       +0.6%       -- 
                GDP环比年率                        第三季       +2.3%      +2.4%
                GDP(较前月)                           9月       -0.5%       持平
    1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)     11月终值        52.8        -- 
    1500 美国建筑支出(较前月)                        10月       +1.0%      +0.5%
    1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数             11月        48.6      50.5
                                    投入物价分项指数             35.5      40.0
                                    就业分项指数                 51.3      48.4
                                    新订单分项指数               48.9       -- 
     --  美国汽车销售年率(万辆)                      11月       1,819     1,810
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                      10月    盈余71.9       -- 
    (完)

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