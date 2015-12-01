主要国家经济指标预测--12月2日****

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月2日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.8% +0.2% (较上年同期) +2.4% +2.0% 最终消费 -- +0.9% 资本支出 -- +0.4% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 11月 58.2 58.8 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 11月初值 +0.2% +0.1% 扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +1.0% +0.9% 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.4% -0.3% (较上年同期) -3.2% -3.1% 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 419.9 再融资指数 -- 1,612.9 1315 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 11月 增加19.0 增加18.2 1330 美国劳工成本 第三季修正值 +1.1% +1.4% 非农生产力环比年率 +2.2% +1.6% 1445 美国ISM纽约企业活动指数 11月 -- 705.3 1500 加拿大央行利率决议 -- 0.5% 0.5% 2230 澳洲AIG服务业指数 11月 -- 48.9 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季修正值 -- +1.2% (较上年同期) -- +2.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月1日(二) 0000 韩国出口(较上年同期) 11月初值 -4.7% -8.3% 进口(较上年同期) -17.6% -12.8% 贸易收支(亿美元) 顺差104 -- 0030 澳洲建筑许可 10月 +3.9% -2.3% 民间部门建筑许可 -2.1% -- 0030 澳洲经常帐赤字(亿澳元) 第三季 181 165 净出口对GDP的贡献率 +1.5% +1.00% 0100 中国官方制造业PMI 11月 49.6 49.8 官方非制造业PMI 53.6 -- 0135 日本日经制造业PMI 11月终值 52.6 -- 0140 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月 49.1 -- 0145 中国财新制造业PMI 11月 48.6 48.3 0330 澳洲央行利率决议 12月 2.00% 2.00% 0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 持平 +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.9% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 10月 -0.8% -- 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 11月 49.7 51.0 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 11月 54.9 54.4 0850 法国Markit制造业PMI 11月 50.6 50.8 0855 德国Markit/BME制造业PMI 11月 52.9 52.6 0855 德国经季节调整失业人数变动(万人) 11月 减少13 减少0.5 未经季节调整总失业人数(万人) 263.3 264.3 经季节调整失业率 6.3% 6.4% 经季节调整总失业人数(万人) 277.2 -- 0900 意大利失业率 10月 11.5% 11.7% 0900 欧元区Markit制造业PMI 11月终值 52.8 52.8 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 11月 52.7 53.6 1000 意大利GDP(较前季) 第三季终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.9% 1000 欧元区失业率 10月 10.7% 10.8% 1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.6% -- GDP环比年率 第三季 +2.3% +2.4% GDP(较前月) 9月 -0.5% 持平 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月终值 52.8 -- 1500 美国建筑支出(较前月) 10月 +1.0% +0.5% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 48.6 50.5 投入物价分项指数 35.5 40.0 就业分项指数 51.3 48.4 新订单分项指数 48.9 -- -- 美国汽车销售年率(万辆) 11月 1,819 1,810 2300 韩国经常账收支(亿美元) 10月 盈余71.9 -- (完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。