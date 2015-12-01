港报社评：高铁大得不能倒，硬着头皮落实、硬起心肠追讨--信报12月1日

海峡两岸皆有高速铁路，而且各具成就。大陆方面，由起步发展至今仅十多年时间，已拥有全世界规模最大的高铁网络，而且有能力将相关技术输出海外，国家领导人每次出访例必积极开展「高铁外交」，国务院总理李克强被誉为「高铁侠」，为中国高铁企业争取到不少海外订单，未来甚至有机会将旅客从北京直接送到伦敦。台湾方面，纵北贯南的高铁基本完成，新增的高铁苗栗站今天通车。有了时速二百多三百公里的高铁，海峡两岸不约而同打造「一日生活圈」。

反观香港，广深港高铁香港段在二○○五年开始考虑走线方案，十年下来，短短二十六公里的工程仍未完成。广深港高铁香港段原本预算六百五十亿元，去年修订增至七百一十五亿元。今年六月，港铁宣布最新造价为八百五十三亿元，较最初预算超支逾二百亿元。及至昨天，身为港铁最大股东的政府有一个最新的讲法。

运输及房屋局局长张炳良昨天宣布，广深港高铁香港段工程估计完工日期由二○一七年延至二○一八年第三季，当中包括六个月缓冲期。张炳良指出，政府将支付工程费用最多八百四十四亿二千万元，较港铁六月提出的造价少八亿八千万元；一旦超出这个「封顶」金额，费用概由港铁承担。此外，港铁将派发特别股息，每股派四点四元，预计在二○一六年及二○一七年分两期派发，政府会得到一百九十五亿一千万元特别股息，「恰巧」与在立法会申请追加的拨款几乎一样。

一边派发特别股息，一边申请追加拨款，即使透过这种「左袋交右袋」的财技让人产生问题不算太严重的观感，局长似乎仍然担心立法会议员横加阻挠，所以他强调工程不容烂尾，如果叫停的话，善后工作的费用以及向承建商赔偿的金额动辄以十亿元计，实乃「赔了夫人又折兵」。潜台词大意是，高铁骑虎难下，工程大得不能倒下来。

姑且不论派发特别股息的财技是不是转移视线的掩眼法，政府如今为工程费用封顶不失为缓兵之计，有利于消除「高铁是无底深潭」的疑虑，何况工程烂尾对谁也没好处，所以有必要硬着头皮落实下去。问题是，超支是事实，延误也是事实，港铁难逃道义上以及法律上的责任。既然张炳良指出，接纳最新的工程造价及通车日期，并非等于满意港铁的表现，已外聘御用大律师检视港铁的责任，保留追究权利，于二○一八年才跟对方算清这笔账。

我们认为，高铁通车之后，政府必须透过法律程序，硬起心肠向港铁追讨惩罚性赔偿，藉此立下一个先例，但凡牵涉重大工程，承办者不能违背立约精神，若有超支与延误，责任一律由承办者负起，避免纳税人一次又一次无奈陪付钞。

高铁除了造价昂贵又不断超支，兼且工程一再延误之外，另一个悬而未决的头痛问题是「一地两检」，至今未有解决迹象。根据律政司司长袁国强较早前的讲法，实施「一地两检」无可避免要容许内地人员在本港高铁西九总站执法，然而碍于「一国两制」的原则，内地人员在港执法势必引发争议。

在加拿大，飞往美国的旅客在机场办完出境手续之后，可于美国的「海关暨边界保护局」（U.S. Customs and Border Protection）办理美国入境手续，美方官员的权力受到限制，不能携带武器，也不能拘捕疑犯。加拿大和美国的「一地两检」，是不是有可借监之处？袁国强解释，两个主权国之间落实「一地两检」相对容易，反而在「一国两制」和《基本法》的框架之下，情况复杂得多。

不管情况多么复杂，「一地两检」亦须千方百计想出解决办法，否则造价八百多亿元的高铁，将会变成极度浪费公帑的大白象工程。

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