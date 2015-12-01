徽商期货：郑糖牛市基调中存在调整

以下内容节选自12月1日的《期货日报》：

在最近8个交易日里，郑糖期货主力合约在商品期货多头反弹的氛围中，从局部低点5250元/吨上升至5628元/吨，涨幅达到7.2%。然而，ICE原糖期货主力合约经历前期一轮上涨后，开始了高位振荡行情，振荡区间为14—15.5美分/磅。尽管当前糖市再次呈现内强外弱格局，并且长期看涨形势未变，但短期来看郑糖反弹难持续，后市仍需谨慎看空。

在进入减产周期、需求稳步增长的情况下，国内糖市稳步上行取决于食糖进口量及走私糖的影响。然而，随着国内糖价的走高以及国际糖市的供给压力，食糖价差有可能再次拉大，这样必然会刺激进口糖和走私糖数量。因此，在当前糖市火热之余，仍需要保持冷静，后期糖市需要关注政府对进口糖的管控力度及对走私糖的打击力度。(完)

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