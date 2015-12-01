徽商期货：郑糖牛市基调中存在调整

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下内容节选自12月1日的《期货日报》：
在最近8个交易日里，郑糖期货主力合约在商品期货多头反弹的氛围中，从局部低点5250元/吨上升至5628元/吨，涨幅达到7.2%。然而，ICE原糖期货主力合约经历前期一轮上涨后，开始了高位振荡行情，振荡区间为14—15.5美分/磅。尽管当前糖市再次呈现内强外弱格局，并且长期看涨形势未变，但短期来看郑糖反弹难持续，后市仍需谨慎看空。
在进入减产周期、需求稳步增长的情况下，国内糖市稳步上行取决于食糖进口量及走私糖的影响。然而，随着国内糖价的走高以及国际糖市的供给压力，食糖价差有可能再次拉大，这样必然会刺激进口糖和走私糖数量。因此，在当前糖市火热之余，仍需要保持冷静，后期糖市需要关注政府对进口糖的管控力度及对走私糖的打击力度。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选