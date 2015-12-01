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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 09:17 BJT

《汇市简讯》澳元/美元：对中国PMI数据反应不大

0108GMT

* 中国官方采购经理人指数(PMI)表现好坏参半，制造业PMI略恶化，非制造业小幅好转

* 中国制造业PMI为49.6，预期为49.8；非制造业商务活动指数为53.6%，预期为53.1%

* 数据符合中国向消费导向型经济转型的趋势

* 中国数据公布前后，澳元/美元在0.724左右交投

* 0.7250附近有卖盘出现，阻力位在趋势高位0.7283

* 财新PMI数据将在0145GMT公布，澳央行将在0330GMT公布决议(完)

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