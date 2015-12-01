汉融投资：沪胶持续性反弹的量能不足

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
以下内容节选自12月1日的《期货日报》：
沪胶1601合约跌幅在11月明显收窄，月K线以阳线报收，单月上涨0.79%，这是沪胶5个月连续阴线后第一次收红，触底反弹迹象明显。笔者认为，沪胶1601合约可能在10000元/吨附近获得较强支撑出现反弹。不过，从供需基本面来看，下游需求不足仍是橡胶的主要矛盾，产业萎缩和橡胶价格熊市格局仍在持续，所以沪胶持续性反弹的量能不足，后市仍需保持反弹做空思路。
在需求仍然主导价格的背景下，沪胶虽然短期反弹幅度较大，但持续性可能不足，尤其是沪胶远月1605合约价格已经跌穿10000元/吨支撑关口，未来此点位成为压力位，同时上方12000元/吨附近的压力不容忽视。因此，建议投资者保持反弹做空思路，对抄底的操作要格外谨慎。(完)
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路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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