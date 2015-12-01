汉融投资：沪胶持续性反弹的量能不足

沪胶1601合约跌幅在11月明显收窄，月K线以阳线报收，单月上涨0.79%，这是沪胶5个月连续阴线后第一次收红，触底反弹迹象明显。笔者认为，沪胶1601合约可能在10000元/吨附近获得较强支撑出现反弹。不过，从供需基本面来看，下游需求不足仍是橡胶的主要矛盾，产业萎缩和橡胶价格熊市格局仍在持续，所以沪胶持续性反弹的量能不足，后市仍需保持反弹做空思路。